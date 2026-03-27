ユヴェントスがカリム・アデイエミの獲得に執着していたことを覚えていますか？2024年の夏のことでしたが、その後クラブはニコ・ゴンサレスへと方針を転換しました。翌年にはナポリが獲得に動きましたが、ボルシア・ドルトムントとの間で合意案はあったものの、選手本人があまり乗り気ではなかったのです。今、セリエAへの扉が再び開かれる可能性があります。 2002年生まれの彼は、ドイツのクラブの構想から外れてしまい、もはやレギュラーの座を確保できていません。契約は2027年6月に満了を迎えますが、現時点では契約更新の話には程遠い状況です。そのため、クラブは彼を無償で失うことを避けるため、契約満了の1年前倒しで放出する可能性があります。
AFP
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アデイエミとボルシア・ドルトムント、契約更新は保留に：セリエA移籍の可能性が再浮上か？ ユヴェントス、ナポリなど
『インカストロ』
ドイツでは、クラブ側から契約延長のオファーが出ているとの報道があるが、提示額と希望額の差は大きく、夏の移籍市場における戦略次第では、アデイエミはセリエAのいくつかのクラブの獲得ターゲットとなる可能性がある。ウイングのこの選手の代理人はホルヘ・メンデスであり、彼はイタリアではユヴェントスと良好な関係を築いており、ここ数週間、リヴァプールへの移籍が噂されているチコ・コンセイサオの代理も務めている。 1年前、ボルシアがアデイエミに対して提示していた移籍金は約4000万ユーロだったが、契約期間が1年となった現在、その金額は3000万ユーロ前後まで下がっている可能性がある。
契約更新の交渉
現在、アデイエミとボルシア・ドルトムントとの契約更新交渉は停滞している。交渉はしばらく前に中断しており、クラブは選手――正確にはその代理人――が要求する、クラブ側が低すぎると見なしている金額の契約解除条項を盛り込むことについて、対応に苦慮している。 一方で、契約延長が実現すれば、現在のシーズン500万ユーロ（総額）から給与が引き上げられることが約束されており、また、今シーズンは試合途中からの投入を目的にベンチに留めることが多かったコヴァチ監督からも、より高い評価を得られる見込みだ。