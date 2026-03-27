アデイエミとボルシア・ドルトムント、契約更新は保留に：セリエA移籍の可能性が再浮上か？ ユヴェントス、ナポリなど

ユヴェントスがカリム・アデイエミの獲得に執着していたことを覚えていますか？2024年の夏のことでしたが、その後クラブはニコ・ゴンサレスへと方針を転換しました。翌年にはナポリが獲得に動きましたが、ボルシア・ドルトムントとの間で合意案はあったものの、選手本人があまり乗り気ではなかったのです。今、セリエAへの扉が再び開かれる可能性があります。 2002年生まれの彼は、ドイツのクラブの構想から外れてしまい、もはやレギュラーの座を確保できていません。契約は2027年6月に満了を迎えますが、現時点では契約更新の話には程遠い状況です。そのため、クラブは彼を無償で失うことを避けるため、契約満了の1年前倒しで放出する可能性があります。



