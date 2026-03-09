Goal.com
adidas Denim Jerseyadidas/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

アディダス、1994年米国代表アウェイユニフォームを復刻。アレクシー・ララスがモデルに

アディダスは1994年ワールドカップに回帰し、前回アメリカで開催された大会で米国代表が着用した象徴的なユニフォームに着想を得たジャージを発表。2026年大会への期待感を一気に高めている。

    今夏開催のビッグイベントまでカウントダウンが始まった。米国はメキシコ、カナダと共に再び開催国を務める。ナイキが今大会の米国代表公式キットサプライヤーとなるが、アディダスも明らかにシェアを狙っており、自社が製造した1994年の名アウェイユニフォームを「U.S.デニムジャージー」と名付け、大会前の盛り上がりに乗じて新バージョンをリリースした。

  • adidas Denim Jerseyadidas

    USMNTの名作へのオマージュ

    このシャツは、象徴的なオリジナルモデルと同様の、紛れもないウォッシュドデニム風効果、散りばめられた白い星、そして襟と袖の目を引く赤いディテールを特徴としており、90年代の美学と現代のストリートウェアからインスピレーションを得ているようだ。1994年のアウェイシャツとの主な違いは、胸部に連盟のエンブレムが配置されていない点である。

  • アメリカサッカーへの賛辞

    アディダスは、これが 1994 年のアウェイユニフォームの復刻版であると明言してはいませんが、2026 年のワールドカップが北米で開催される 3 ヶ月前に発売されるというタイミングから、その結論は各自で導き出せるでしょう。94 年のワールドカップに出場し、オリジナルのユニフォームを着用した元 USMNT のスター選手、アレクシー・ララスも、この新コレクションのモデルを務めています。

    「U.S. Denim ジャージでは、常に独特で独創的なアメリカのサッカーの側面を表現しようと試みました」と、アディダスフットボールのデザインディレクター、イニゴ・ターナーは発売時に述べています。「このデザインは、大胆なグラフィック、大胆な色使い、そしてこの国のサッカーは、この国の人々に属しているように見えるべきだという信念によって、その精神を体現しています。

  • adidas Denim Jerseyadidas

    アメリカにインスパイアされたコレクション

    ジャージーは軽量パフォーマンス素材で快適性、動きやすさ、汎用性を実現。バーシティスタイルのトラックトップにはストライプの袖とショーツ、同じスターグラフィックと赤いアクセントをあしらったキャップがセットとなり、コレクションを完成させます。3月10日よりadidas.com/usおよび一部小売店にて販売開始。

