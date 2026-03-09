アディダス、1994年米国代表アウェイユニフォームを復刻。アレクシー・ララスがモデルに

アディダスは、これが 1994 年のアウェイユニフォームの復刻版であると明言してはいませんが、2026 年のワールドカップが北米で開催される 3 ヶ月前に発売されるというタイミングから、その結論は各自で導き出せるでしょう。94 年のワールドカップに出場し、オリジナルのユニフォームを着用した元 USMNT のスター選手、アレクシー・ララスも、この新コレクションのモデルを務めています。

「U.S. Denim ジャージでは、常に独特で独創的なアメリカのサッカーの側面を表現しようと試みました」と、アディダスフットボールのデザインディレクター、イニゴ・ターナーは発売時に述べています。「このデザインは、大胆なグラフィック、大胆な色使い、そしてこの国のサッカーは、この国の人々に属しているように見えるべきだという信念によって、その精神を体現しています。