adidas Y-3/GOAL
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アディダス、象徴的な「Y-3 F50 Tunit」パックの再発売で「ビースト」を蘇らせる
アディダスが「ビースト」を蘇らせる
ドイツのスポーツウェア大手と著名な日本のファッションデザイナー、ヨウジ・ヤマモトとのコラボレーション「Y-3」が始まったばかりの頃、2006年のワールドカップ開催を控えて発売されたオリジナルのブーツパックは、日本の神話にインスパイアされた見事なアートワークが特徴で、瞬く間にコレクターたちの憧れの的となった。 アイコニックなF50 Tunitのシルエットに4匹の「獣」が力強く描かれており、2026年に再登場しました。その4匹とは、青い龍、黄色い虎、赤い鷲、そして銀色の狼です。
- adidas Y-3
サッカー×ストリートウェアのコラボレーション
今回のコレクションは、ピッチでもストリートでも活躍できるよう、ブーツを現代風にアップデートした歩きやすいアウトソールユニットへと変貌させ、印象的なクロスオーバーを実現しています。 ピッチでのプレーを好む方には、「ウルフ」バージョンがサッカーシューズとして残されています。一目でわかる2006年モデルのアートワークやレースカバーを継承しつつ、2026年に向けて必要なすべての技術的アップデートを施し、再構築されています。
Y-3の最新作
これは、アディダスの「Y-3」による最新作です。Y-3は2002年に遡る先駆的なラグジュアリー・スポーツウェア・ラインであり、アディダスと著名なデザイナー、山本耀司氏とのコラボレーションから生まれました。サッカーとストリートウェアの融合という点において、このパートナーシップは時代を遥かに先取りしていました。レアル・マドリードとイングランド代表の選手、ジュード・ベリンガムは最近、自身のシグネチャーとなるY-3のユニフォームを発表しました。
- adidas Y-3
次は何が待っているのでしょうか？
2026年ワールドカップが近づくにつれ、まもなくピッチ上で2026年モデル「F50 Elite Tunit Y-3」の姿を目にすることができるだろう。リヴァプールのウーゴ・エキティケをはじめ、アディダスを代表する有力アスリートたちがこのモデルを履く予定だ。すでにY-3のパリ・ファッション・ウィークのショーで初披露されており、この「モンスター」は4月1日（水）に正式に復活を遂げる。