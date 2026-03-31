アディダス、象徴的な「Y-3 F50 Tunit」パックの再発売で「ビースト」を蘇らせる

ドイツのスポーツウェア大手と著名な日本のファッションデザイナー、ヨウジ・ヤマモトとのコラボレーション「Y-3」が始まったばかりの頃、2006年のワールドカップ開催を控えて発売されたオリジナルのブーツパックは、日本の神話にインスパイアされた見事なアートワークが特徴で、瞬く間にコレクターたちの憧れの的となった。 アイコニックなF50 Tunitのシルエットに4匹の「獣」が力強く描かれており、2026年に再登場しました。その4匹とは、青い龍、黄色い虎、赤い鷲、そして銀色の狼です。