アディダスが、シーズン終盤戦に向けてクールな新作ブーツパックをリリース。プレデター、F50、コパが、大胆な新カラーリングで登場

F50の斬新なデザインには、そのカラーリングへのオマージュが随所に散りばめられており、スピードブーツはエレクトリックブルーに染め上げられ、3本ラインは同じ鮮やかなグリーンで彩られています。FIBRETOUCHアッパーが軽量なサポート性を提供し、SPRINTWEBのテクスチャーが確かなボールコントロールを実現します。

一方、コパはすっきりとしたシルバーのカラーウェイで登場し、スリーストライプやその他のディテールはホワイトで仕上げられています。