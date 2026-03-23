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adidas Ice Cold Precision packadidas
Krishan Davis

翻訳者：

アディダスが、シーズン終盤戦に向けてクールな新作ブーツパックをリリース。プレデター、F50、コパが、大胆な新カラーリングで登場

アディダスは、シーズン終盤戦に向けて、プレデター、F50、コパの各シリーズに新たなカラーバリエーションを加えた、クールな新作スパイクパックを発売した。2026年ワールドカップへのカウントダウンが本格化する中、これはドイツのスポーツウェア大手による今シーズンの最後のリリースとなる見込みだ。

  • アディダス、「Ice Cold Precision」パックを発売

    アディダスの「Ice Cold Precision」パックは、シーズン終盤を控え、3つの主力モデルに新たなカラーバリエーションを展開します。シルバーグレーと鮮やかなブルーを基調としたデザインで、2025-26シーズンの最終週にかけて気温が上昇する中でも、アスリートたちを涼しく保ちます。

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    新登場のクールなプレデターズ

    刷新されたプレデターは、クールなライトグレーで登場。象徴的な折りたたみ式タンに加え、ヒールやロゴ部分には、ブルーとネオングリーンのディテールが施された3本ラインが配されています。このブーツには、期待通りの最新テクノロジーがすべて搭載されています。これには、キックの精度を高めるために再設計された「NANOSTRIKE+」メッシュアッパー、トラクションを向上させる「STRIKEFRAME」ソールプレート、そして安定性を高めるソール内蔵の「POWERSPINE」プレートなどが含まれます。

  • F50が青色に

    F50の斬新なデザインには、そのカラーリングへのオマージュが随所に散りばめられており、スピードブーツはエレクトリックブルーに染め上げられ、3本ラインは同じ鮮やかなグリーンで彩られています。FIBRETOUCHアッパーが軽量なサポート性を提供し、SPRINTWEBのテクスチャーが確かなボールコントロールを実現します。

    一方、コパはすっきりとしたシルバーのカラーウェイで登場し、スリーストライプやその他のディテールはホワイトで仕上げられています。

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    F50 対 プレデター

    このプロモーションキャンペーンには、プレデターを履くジュード・ベリンガム、アイタナ・ボンマティ、ラフィーニャが登場し、一方、リオネル・メッシ、ラミネ・ヤマル、トリニティ・ロッドマンはF50を代表して登場します。アディダスは、サッカー選手たちにこの2つの主力シリーズから選択するよう引き続き呼びかけています。

    「Ice Cold Precision」パックは、3月30日よりアディダスおよび一部の販売店にて購入可能です。

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