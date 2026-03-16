アッレグリ監督：「フェアプレーの精神から、セリエA優勝を一度も考えたことはない。レアオの移籍話？今年はそれほど大きな貢献をしていない」

レアオの将来について、ブランキーニはあらゆる可能性を残している。「ミランは今後もレアオに賭けるべきか？クラブの事情は複雑だ。レアオはクラブの資産であり、したがって様々な要素を考慮しなければならない。今年は大きな貢献ができていないことは、誰の目にも明らかだ。 それでも彼は重要な選手であり、昨日の試合後の記者会見でアッレグリ監督がそうであったように、途中交代という唐突な結末にもかかわらず、最後まで擁護されるべきだ」。