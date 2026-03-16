スコア以上に痛手となる敗戦だ。 ミランはオリンピコで足止めを食らった。ラツィオは、今季を通じて平凡なパフォーマンスに逆戻りしたダービーの英雄エストゥピナンのミスを突いたイサクセンのゴールだけで勝利を収めた。ロッソネリは、わずか7ポイント差で5位につけるユヴェントスを背後に控えることになり、より一層警戒を強めなければならない。ダービーでの熱狂からローマでのスポーツ的な落ち込みまで、すべてがわずか1週間の間に起きた。
AFP
翻訳者：
アッレグリ監督：「フェアプレーの精神から、セリエA優勝を一度も考えたことはない。レアオの移籍話？今年はそれほど大きな貢献をしていない」
アッレグリ監督のコメントマッシミリアーノ・アッレグリの代理人であるジョヴァンニ・ブランキーニが、Rai Radio 1の番組「Radio Anch'io Sport」に出演し、次のように語った。 「アッレグリのメッセージは常に非常に現実的でバランスが取れていた。彼はセリエA優勝を考えたことは一度もなく、インテルを追いかけるといったことも決して口にしなかった。常に『後ろを警戒しよう』と言っていた。なぜなら目標はチャンピオンズリーグ出場権獲得だからだ。誰かはそれを戦略だと思ったかもしれない。しかし、それは現実主義であり、誠実さなのだ」。
未来のライオン
レアオの将来について、ブランキーニはあらゆる可能性を残している。「ミランは今後もレアオに賭けるべきか？クラブの事情は複雑だ。レアオはクラブの資産であり、したがって様々な要素を考慮しなければならない。今年は大きな貢献ができていないことは、誰の目にも明らかだ。 それでも彼は重要な選手であり、昨日の試合後の記者会見でアッレグリ監督がそうであったように、途中交代という唐突な結末にもかかわらず、最後まで擁護されるべきだ」。
広告