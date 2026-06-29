アッレグリのナポリ移籍へカウントダウン開始。本日、ミランとの契約解除が成立する見込み。

アッレグリ監督の去就に加え、数時間以内にミラン時代を共にしたコーチ陣の進退も決まる見込みだ。すでにGKコーチのクラウディオ・フィリッピはフィオレンティーナへ、ベルナルド・コラディはサンプドリア監督に就任しチームを離れている。 本日中にミランとの契約を解除する予定のアッレグリ監督のスタッフには、長年のアシスタントであるマルコ・ランドゥッチ、テクニカルスタッフのアルド・ドルチェッティ、フランチェスコ・マグナネッリ、マウリツィオ・トロンベッタ、フィジカルコーチのシモーネ・フォレッティ、もう一人のゴールキーパーコーチのダニエレ・ボッリ、スカウトのロベルト・ボスコとエミリオ・ドヴェリの8名が名を連ねる見込みだ。