スカイ・スポーツによると、本日午後、マッシミリアーノ・アッレグリ監督はミラン経営陣と会談し、2027年6月30日までの契約を正式に解消する見通しだ。 ここ数週間の交渉で、双方は契約の早期解除条件と退職金について大筋で合意した。
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アッレグリのナポリ移籍へカウントダウン開始。本日、ミランとの契約解除が成立する見込み。
アレグリのスタッフ
アッレグリ監督の去就に加え、数時間以内にミラン時代を共にしたコーチ陣の進退も決まる見込みだ。すでにGKコーチのクラウディオ・フィリッピはフィオレンティーナへ、ベルナルド・コラディはサンプドリア監督に就任しチームを離れている。 本日中にミランとの契約を解除する予定のアッレグリ監督のスタッフには、長年のアシスタントであるマルコ・ランドゥッチ、テクニカルスタッフのアルド・ドルチェッティ、フランチェスコ・マグナネッリ、マウリツィオ・トロンベッタ、フィジカルコーチのシモーネ・フォレッティ、もう一人のゴールキーパーコーチのダニエレ・ボッリ、スカウトのロベルト・ボスコとエミリオ・ドヴェリの8名が名を連ねる見込みだ。
ミランでの成績
アッレグリ監督は500万ユーロ以上の退職金を要求し、数週間緊張が続いた。ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレの反応は冷淡だったが、夏の移籍市場初日に決着する見込みだ。 リヴォルノ出身の同監督は、前シーズンを5位で終えチャンピオンズリーグ出場権を逃した責任を取り、後任のルーベン・アモリムに席を譲る形で解任された。セリエAでは20勝10分け8敗、コッパ・イタリアはベスト16、イタリア・スーパーカップ準決勝ではナポリに敗れている。
3年契約に署名する
ミランとの契約解除の詳細が確定次第、マッシミリアーノ・アッレグリは、数週間前に合意したナポリとの年俸約500万ユーロ・3年契約にサインする。アウレリオ・デ・ラウレンティス会長は、アントニオ・コンテの後任を正式に発表する準備を進めている。