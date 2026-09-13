89分 - またしても勢いに乗るファヴァスーリ。右サイドを突破して対角線のシュートを狙うが、ペッシーナがセーブ。





86分 - ボローニャが同点を狙う。リブラがムバングラをフリーにし、元ユヴェントスのシュート。しかし正面だった。





70分 - ナポリに追加点のチャンス。ロボトカのアシストからうまく抜け出したホイルンドのループシュートを、ペッシーナが見事にブロックした。





66分 - ナポリが均衡を破る、ロボトカ！ ファヴァスーリの右からの見事なクロスに、スロバキア人MFがダイレクトで反応。リブラを振り切ってペッシーナを破り、1-0とした。





51分 - ファヴァスーリが右サイドを見事に突破してクロス。中央ではヘッゲムが最後のところでホイルンドに先んじ、押し込み寸前で防いだ。





46分 - 交代で入ったラングがいきなり狙う。強烈な右足シュートは枠の外。





39分 - ベルナルデスキが意表を突くFKを狙うが、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチがセーブした。





18分 - ナポリが先制まであと一歩。ポリターノが右から左足でクロスを入れると、ペッシーナが飛び出しを誤り、ホイルンドが頭で先に触れる。しかし、わずかに枠を外れた。





14分 - ナポリが再びチャンス。デ・ブライネがミドルシュートを放つが、ボールは上へ外れた。





8分 - ボローニャの先制ゴールは取り消し！ ファーガソンの左足によるFKのクロスが中盤寄りの位置から入ると、テアテがペナルティーエリア中央でフリーのままヘディング。ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを破った。しかしVARが主審に確認を促し、ベルギー人DFのスタート位置がごくわずかにオフサイドだったとして、ゴールは取り消された。





3分 - ナポリにビッグチャンス！ デ・ブライネが右からクロスを送り、ヴェルガラがホルムに競り勝ってヘディング。しかしボールはクロスバーのわずか上に外れた。