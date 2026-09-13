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ライブ
Lobotka Napoli Bologna Getty

翻訳者：

アッレグリが“短い鼻差”で勝利を収め、悪夢を振り払う。ナポリ、ボローニャに1-0勝利

ナポリ 対 ボローニャ
ナポリ
ボローニャ
セリエ A

セリエA第4節をLIVEで一緒に振り返ろう。

セリエA第4節

ナポリ 1-0 ボローニャ

得点者：66分 ロボトカ（ナポリ）



まさに“短い鼻差”でつかんだ勝ち点3だ。マッシミリアーノ・アッレグリ率いるナポリには、ほかに選択肢はなかった。リーグ戦ではコモ、インテル相手に、そしてチャンピオンズリーグではアーセナル相手に3連敗を喫し、初戦のジェノア戦で苦しみながら挙げた1勝しかなかった中、18時キックオフのマラドーナでファヴァスーリのアシストからロボトカが決め、ボローニャを1-0で下した。この試合の最優秀選手はファヴァスーリ。サッスオーロ戦で土壇場の引き分けに持ち込んでいたドメニコ・テデスコ率いるボローニャは、セリエA第4節で3敗目を喫した。ナポリは勝ち点6となった。




  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-BOLOGNAAFP

    ゴールと主なプレー

    89分 - またしても勢いに乗るファヴァスーリ。右サイドを突破して対角線のシュートを狙うが、ペッシーナがセーブ。


    86分 - ボローニャが同点を狙う。リブラがムバングラをフリーにし、元ユヴェントスのシュート。しかし正面だった。


    70分 - ナポリに追加点のチャンス。ロボトカのアシストからうまく抜け出したホイルンドのループシュートを、ペッシーナが見事にブロックした。


    66分 - ナポリが均衡を破る、ロボトカ！ ファヴァスーリの右からの見事なクロスに、スロバキア人MFがダイレクトで反応。リブラを振り切ってペッシーナを破り、1-0とした。


    51分 - ファヴァスーリが右サイドを見事に突破してクロス。中央ではヘッゲムが最後のところでホイルンドに先んじ、押し込み寸前で防いだ。


    46分 - 交代で入ったラングがいきなり狙う。強烈な右足シュートは枠の外。


    39分 - ベルナルデスキが意表を突くFKを狙うが、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチがセーブした。


    18分 - ナポリが先制まであと一歩。ポリターノが右から左足でクロスを入れると、ペッシーナが飛び出しを誤り、ホイルンドが頭で先に触れる。しかし、わずかに枠を外れた。


    14分 - ナポリが再びチャンス。デ・ブライネがミドルシュートを放つが、ボールは上へ外れた。


    8分 - ボローニャの先制ゴールは取り消し！ ファーガソンの左足によるFKのクロスが中盤寄りの位置から入ると、テアテがペナルティーエリア中央でフリーのままヘディング。ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを破った。しかしVARが主審に確認を促し、ベルギー人DFのスタート位置がごくわずかにオフサイドだったとして、ゴールは取り消された。


    3分 - ナポリにビッグチャンス！ デ・ブライネが右からクロスを送り、ヴェルガラがホルムに競り勝ってヘディング。しかしボールはクロスバーのわずか上に外れた。

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  • 試合記録

    ナポリ 1-0 ボローニャ

    得点者：66分 ロボトカ（ナポリ）


    ナポリ（4-3-3）：ミリンコビッチ＝サビッチ；ディ・ロレンツォ、ラフマニ、ラファ・マリン、スピナッツォーラ；ギルモア、ロボトカ、デ・ブライネ（88分 オリベラ）；ポリターノ（46分 ファヴァスーリ）、ホイルンド（75分 ルッカ）、ヴェルガラ（46分 ラング）。監督 アッレグリ

    ボローニャ（4-2-3-1）：ペッシーナ；ホルム、ヘゲム、テアテ、ミランダ；ポベガ（46分 リブラ）、ファーガソン、アモンダライン（66分 モロ）；ベルナルデスキ（82分 ムバングラ）、ピッコリ（58分 オドゴール）、カンビアーギ（82分 エネム）。監督 テデスコ


    警告：アモンダライン（ボローニャ）

    退場：なし

    アシスト：ファヴァスーリ（ナポリ）

    主審：ボナチーナ

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