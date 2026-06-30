アッレグリが退職金を辞退し、ミランは経費を節約した。

アッレグリ監督のナポリ退団は、ミランにも朗報だ。『レプッブリカ』紙によると、契約解除でクラブの財政負担が軽減される。決着は6月分の最終給与支払いとなり、マウリツィオ・トロンベッタとアルド・ドルチェッティを除くスタッフも対象だった。 最終調整では退職金の支払いはなかった。5月25日に解任されたアッレグリは2027年まで契約があり、年俸は手取り500万ユーロ、総額900万ユーロだった。



