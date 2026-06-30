マッシミリアーノ・アッレグリは、ナポリ監督としての新体制開始へ準備万端だ。 昨日15時頃に行われた最終協議で事実上正式決定し、本日中に公式発表の見込みだ。ミランでの一喜一憂のシーズンを終え、来季CL出場権を逃したリヴォルノ出身の指揮官は、アントニオ・コンテ時代を終えたナポリで再出発する。
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アッレグリが退職金を辞退し、ミランは経費を節約した。
アレグリが3年契約にサイン
アレグリ監督は本日、年俸450万ユーロ（手取り）＋シーズンごとのボーナスが付く3年契約にサインする。選手層を大きく変えずに補強を行い、ナポリをセリエA優勝争いに導き、チャンピオンズリーグでも勝ち進むことが使命だ。さらに、前体制で評価を下げたラング、ルッカ、ラファ・マリン、マリアヌッチらの再起も図る。 デ・ラウレンティス会長にとって、アッレグリは常に第一候補だった。ヴィンチェンツォ・イタリアーノとも交渉したが、彼はボローニャを離れベシクタシュへ移籍した。
ミランはどれだけ節約できるのか
アッレグリ監督のナポリ退団は、ミランにも朗報だ。『レプッブリカ』紙によると、契約解除でクラブの財政負担が軽減される。決着は6月分の最終給与支払いとなり、マウリツィオ・トロンベッタとアルド・ドルチェッティを除くスタッフも対象だった。 最終調整では退職金の支払いはなかった。5月25日に解任されたアッレグリは2027年まで契約があり、年俸は手取り500万ユーロ、総額900万ユーロだった。