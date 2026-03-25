ジャンルカ・アッツォーリは「DoppioPasso podcast」に出演し、自身のキャリアや元チームメイトにまつわるエピソードを語った。同監督は、現在ミランの指揮を執るマックス・アッレグリについても言及した。二人はペルージャでチームメイトであり、ガレオーネ監督の下でセリエBからセリエAへの昇格を果たした。 この元ディフェンダーは、トリノ、レッジーナ、エンポリ、パレルモなどでプレーし、複数のチームを指揮してきた。直近では2024/2025シーズン、セリエDのスカファテーゼを率いていた。以下が彼の発言内容だ。
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アッツォーリ：「アッレグリが僕をカジノに連れて行ってくれて、2回の賭けで1000万を勝ち取らせてくれたんだ。彼はまるで子供のように大喜びしていたよ」
「私たちはヴェネツィアへ遊びに行った。アッレグリは、もし勝てばカジノに行くから、スーツも持ってくるようにと私たちに言った。彼は私とジュンティにそう言った。私たちは一人50万リラずつ出し、それをアッレグリに渡した。彼はカジノが好きで、手慣れていたからだ。 2回の賭けで1000万リラを勝ち取ったが、彼がそのうちの2万リラをディーラーに渡したのを見て、僕は腹を立てたんだ」。
「僕はカジノに入ったことがなかった。ディーラーがボールを回しているテーブルがあって、アッレグリはそこで賭けをした。ボールが特定の番号に止まった時、マックスがまるで2歳の子供みたいに大喜びしたのを覚えている。賭け金の36倍を勝ち取ったんだ。」
最初の勝利の後、アッレグリは賭け金を倍にした。「もう一度賭けて、賭け金を倍にしろ。360万から700万になり、2回の賭けで1000万を稼ぎ、彼はディーラーに200万をチップとして渡した。 それを見た私は彼の胸を叩いて言った。『おい、ここには俺の金も200万入ってるんだぞ、お前はバカか』。しかし、私は気づいていなかった。ディーラーに多めのチップを渡せば、彼はいずれにせよ自分の数字がある場所にボールを落とそうとするのだ。多めのチップがもらえることを知っているからだ。結局、私たちはかなりの大金を勝ち取った」。