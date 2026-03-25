アッツォーリ：「アッレグリが僕をカジノに連れて行ってくれて、2回の賭けで1000万を勝ち取らせてくれたんだ。彼はまるで子供のように大喜びしていたよ」

「私たちはヴェネツィアへ遊びに行った。アッレグリは、もし勝てばカジノに行くから、スーツも持ってくるようにと私たちに言った。彼は私とジュンティにそう言った。私たちは一人50万リラずつ出し、それをアッレグリに渡した。彼はカジノが好きで、手慣れていたからだ。 2回の賭けで1000万リラを勝ち取ったが、彼がそのうちの2万リラをディーラーに渡したのを見て、僕は腹を立てたんだ」。





「僕はカジノに入ったことがなかった。ディーラーがボールを回しているテーブルがあって、アッレグリはそこで賭けをした。ボールが特定の番号に止まった時、マックスがまるで2歳の子供みたいに大喜びしたのを覚えている。賭け金の36倍を勝ち取ったんだ。」