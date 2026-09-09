ロベルト・マンチーニ監督がUEFAネーションズリーグ4試合に向けて30人に拡大したイタリア代表メンバーを発表する準備を進める中、アズーリの刷新が予想されている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、同監督は代表チームへの新戦力候補を視察するため、ヨーロッパ各地を広く回ってきたという。

ベルギー、トルコ、フランスと短期間で続けて対戦することから、マンチーニ監督は選手層のローテーション管理に向けて新たな戦力を加える見通しだ。

まだA代表で出場歴のない複数の若手有望株が、今回のメンバーに入ると予想されている。