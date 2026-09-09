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「アッズーリ革命！」ロベルト・マンチーニが代表未出場の10人の逸材を電撃招集へ
マンチーニ、イタリア代表の改革始動へ先発か
ロベルト・マンチーニ監督がUEFAネーションズリーグ4試合に向けて30人に拡大したイタリア代表メンバーを発表する準備を進める中、アズーリの刷新が予想されている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、同監督は代表チームへの新戦力候補を視察するため、ヨーロッパ各地を広く回ってきたという。
ベルギー、トルコ、フランスと短期間で続けて対戦することから、マンチーニ監督は選手層のローテーション管理に向けて新たな戦力を加える見通しだ。
まだA代表で出場歴のない複数の若手有望株が、今回のメンバーに入ると予想されている。
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トレソルディとシセ、二重国籍選手として代表招集の可能性浮上
初招集が有力視される注目の名前の一人が、クラブ・ブルージュのFWニコロ・トレソルディだ。U-21レベルではドイツでプレーしていたが、イタリア代表としてプレーすることで合意している。トレヴィーゾ生まれの有望なアタッカー、アルファジョ・シセと、スポルティングCPのMFイッサ・ドゥンビアも候補と予想されている。
こうした招集見込みの顔ぶれは、二重国籍を持つトップタレントを代表チームへ確保するための積極的な取り組みを浮き彫りにしている。
若手有望株が初招集入りの候補に
デビュー候補のリストには、ブレントフォードの右SBマイケル・カヨデ、コモのプレーメーカーであるマッティア・リベラーリ、ナポリのMFアントニオ・ベルガラが含まれている。ローマ・プリマベーラのDFエマヌエレ・ルッリ、カリアリからのレンタルでプレーするアレッサンドロ・ロマーノも候補とみられている。
リヴァプールのCBジョバンニ・レオーニは、負傷からの回復途中にあるにもかかわらずメンバー入りの可能性があると報じられており、アストン・ヴィラの左SBマッテオ・ルッジェーリも引き続き候補に残っている。
A代表未出場のGKマルコ・カルネセッキとエリア・カプリーレも、代表メンバー入りの可能性があると予想されている。
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過密日程がデビューのチャンスをもたらす
イタリアは9月25日にベルギーとのネーションズリーグ初戦を迎え、その後はトルコ、フランスとのアウェー戦に臨み、10月5日のトルコとのホーム戦で日程を締めくくる見通しだ。
過密な4試合の日程は、マンチーニが新たに初招集される選手たちに公式戦での出場機会を与えるには理想的な条件となる。
次回の代表メンバー発表は、A代表における若手融合の新たな刺激的な段階の始まりを示すものになるとみられている。
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