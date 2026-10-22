アヤックスとのカンファレンスリーグの一戦は、マウリツィオ・サッリの去就を早くも左右する可能性がある。ここまでのチームの戦いぶりはオーナー側を納得させておらず、指揮官には早急な立て直しが求められている。さもなければ、コリエレ・デッロ・スポルトが報じるように、ベルガモでサッリが去り、再びシーズン途中で監督が交代する可能性が現実味を帯びかねない。
アタランタ：立場が危ういサッリ、厳しい目が注がれる
カンファレンスリーグが強み
カンファレンスリーグは、イタリア系アメリカ人のオーナー陣が重視する舞台だ。そして今のところ、アタランタにとって、トスカーナ出身の指揮官がチームに植え付けようとしてきた考えを最もよく表現できている大会でもある。チームはガスペリーニ退任後から現在に至るまで、確信を失ったように見える。
パフォスに3-1で勝利した一戦は、少なくともピッチ上で見せた内容では今季最高のパフォーマンスだった。ただ、その好材料も、今季のほかの試合で浮かび上がった疑問を払拭するには至らなかった。
サッリは危機に直面している？
スティーブン・パリューカとペルカッシ家の双方に不満を抱かせているのは、何よりも期待を大きく下回るリーグ戦での成績だ。両者は現在、アタランタの所有権を事実上50％ずつ分け合っている。
この状況により、サッリはもう失敗が許されない。まずはカンファレンスリーグでのアヤックス戦、続いてフロジノーネ戦。具体的な答えを示し、流れを変えるための重要な2試合だ。自身の去就をめぐる検討がさらに重みを増す事態も避けなければならない。
契約の「救済」
少なくとも現時点でサッリが監督の座を維持できている背景には、少なくとも2つの要因がある。一つは、ペルカッシ家が昨季のように追い上げを強いられるシーズンを繰り返したくないという意向だ。
もう一つは、間違いなくより重要な、今後3年間にわたり1シーズン当たり350万ユーロとなる契約の経済的負担だ。仮に解任すれば、特に多額の費用がかかる。
したがって監督交代は、ジュントーリとオーナーにとって簡単に、あるいはすぐに下せる決断ではない。ただ、トスカーナ出身の指揮官に残された猶予は少なくなっている。自身の将来をめぐる噂を払拭するには、次の2試合から結果と説得力のあるパフォーマンスが求められる。
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