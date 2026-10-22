カンファレンスリーグは、イタリア系アメリカ人のオーナー陣が重視する舞台だ。そして今のところ、アタランタにとって、トスカーナ出身の指揮官がチームに植え付けようとしてきた考えを最もよく表現できている大会でもある。チームはガスペリーニ退任後から現在に至るまで、確信を失ったように見える。

パフォスに3-1で勝利した一戦は、少なくともピッチ上で見せた内容では今季最高のパフォーマンスだった。ただ、その好材料も、今季のほかの試合で浮かび上がった疑問を払拭するには至らなかった。