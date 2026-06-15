細部が調整され契約に署名すれば、マウリツィオ・サッリがアタランタの新監督として正式発表される。今日から新監督は移籍市場に本格着手し、選手補強と放出の指針を示す。 エデルソンはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が決定。一方、マルコ・パレストラのインテル移籍の可能性は現在保留で、アタランタは5000万ユーロ前後＋ボーナスという金額を依然として要求している。