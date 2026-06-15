アタランタにとって、マウリツィオ・サッリ監督にとって記念すべき日となった。彼はこの日午前、ベルガモのチーム次期監督としてジンゴニアのトレーニングセンターを訪問。練習施設を視察し、新環境に慣れる時間を過ごした。 スカイ・スポーツによると、本日中に契約にサインし、2028年6月30日までの契約を結ぶ見込みで、さらに1年間の延長オプションがある。
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アタランタ、マウリツィオ・サッリ監督就任の日：ジンゴニアで契約書に署名、契約の詳細と金額
合意の詳細
数週間前、ラファエレ・パラディーノの後任はすでに決定していた。アタランタの新スポーツディレクター、クリスティアーノ・ジュントーリが推進し、同ポストを最近まで務めたトニー・ダミーコから引き継いだ。 ラツィオとの契約を解除していたマウリツィオ・サッリは、アタランタと2年契約を締結。年俸は税引き後350万ユーロとなる。
移籍市場の初期の動き
細部が調整され契約に署名すれば、マウリツィオ・サッリがアタランタの新監督として正式発表される。今日から新監督は移籍市場に本格着手し、選手補強と放出の指針を示す。 エデルソンはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が決定。一方、マルコ・パレストラのインテル移籍の可能性は現在保留で、アタランタは5000万ユーロ前後＋ボーナスという金額を依然として要求している。