アタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ戦にはまだ出場できないのか？　バイエルン・ミュンヘンのGK、急な復帰の兆し

ウルビックに加え、ノイアーも月曜日に練習の大部分をこなすことができたが、ベルガモ戦への出場は極めて難しいと見られる。元ドイツ代表GKは、2月初旬のグラッドバッハ戦（4-1）で左ふくらはぎの筋断裂を再発させていた。これは、3週間前に同じ部位で負った怪我からの復帰直後の出来事だった。そのため、バイエルンはリスクを冒さず、39歳のノイアーをさらに休養させる方針のようだ。

水曜夜のCL戦に向け、バイエルンはすでに極めて有利な立場にある。第1戦を6-1で制しており、ベスト8進出はほぼ確実だ。ベスト8では、1週間前に勝利したレアル・マドリードか、あるいはマンチェスター・シティとの対戦が待っている。