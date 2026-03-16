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アタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ戦にはまだ出場できないのか？ バイエルン・ミュンヘンのGK、急な復帰の兆し
それによると、水曜日に開催されるチャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、イタリアのチームとの対戦で、彼が再び出場可能になる見込みは「明るい」とのことだ。
ウルビッグは先週の1stレグで頭部を衝突させ、脳震盪を負っていた。正ゴールキーパーのマヌエル・ノイアー（左ふくらはぎの筋断裂）と第3ゴールキーパーのスヴェン・ウルライヒ（筋断裂）も負傷で欠場しているため、わずか16歳のレナード・プレスコットの起用さえも噂されていた。
しかし月曜日の昼には、ウルビッグはすでにバイエルンのチーム練習に復帰し、復帰に向けて重要な一歩を踏み出した。予期せぬ後退がなければ、この22歳の選手はアタランタ戦でゴールを守ることになるだろう。
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ウルビグはアタランタ戦で復帰か？ノイアーも練習に復帰
ウルビックに加え、ノイアーも月曜日に練習の大部分をこなすことができたが、ベルガモ戦への出場は極めて難しいと見られる。元ドイツ代表GKは、2月初旬のグラッドバッハ戦（4-1）で左ふくらはぎの筋断裂を再発させていた。これは、3週間前に同じ部位で負った怪我からの復帰直後の出来事だった。そのため、バイエルンはリスクを冒さず、39歳のノイアーをさらに休養させる方針のようだ。
水曜夜のCL戦に向け、バイエルンはすでに極めて有利な立場にある。第1戦を6-1で制しており、ベスト8進出はほぼ確実だ。ベスト8では、1週間前に勝利したレアル・マドリードか、あるいはマンチェスター・シティとの対戦が待っている。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月18日（水） 21時 FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
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