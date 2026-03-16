Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Urbig NeuerGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

アタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ戦にはまだ出場できないのか？　バイエルン・ミュンヘンのGK、急な復帰の兆し

FCバイエルン・ミュンヘンは、次節のアタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ戦で、ゴールキーパーのヨナス・ウルビックを起用できる見込みだ。

ビルト』紙とスカイが一致して報じているように、ドイツの最多優勝クラブに所属する22歳のゴールキーパーが、電撃的な復帰を目前に控えている。

  • それによると、水曜日に開催されるチャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、イタリアのチームとの対戦で、彼が再び出場可能になる見込みは「明るい」とのことだ。

    ウルビッグは先週の1stレグで頭部を衝突させ、脳震盪を負っていた。正ゴールキーパーのマヌエル・ノイアー（左ふくらはぎの筋断裂）と第3ゴールキーパーのスヴェン・ウルライヒ（筋断裂）も負傷で欠場しているため、わずか16歳のレナード・プレスコットの起用さえも噂されていた

    しかし月曜日の昼には、ウルビッグはすでにバイエルンのチーム練習に復帰し、復帰に向けて重要な一歩を踏み出した。予期せぬ後退がなければ、この22歳の選手はアタランタ戦でゴールを守ることになるだろう。

    • 広告
  • Manuel NeuerGetty Images

    ウルビグはアタランタ戦で復帰か？ノイアーも練習に復帰

    ウルビックに加え、ノイアーも月曜日に練習の大部分をこなすことができたが、ベルガモ戦への出場は極めて難しいと見られる。元ドイツ代表GKは、2月初旬のグラッドバッハ戦（4-1）で左ふくらはぎの筋断裂を再発させていた。これは、3週間前に同じ部位で負った怪我からの復帰直後の出来事だった。そのため、バイエルンはリスクを冒さず、39歳のノイアーをさらに休養させる方針のようだ。

    水曜夜のCL戦に向け、バイエルンはすでに極めて有利な立場にある。第1戦を6-1で制しており、ベスト8進出はほぼ確実だ。ベスト8では、1週間前に勝利したレアル・マドリードか、あるいはマンチェスター・シティとの対戦が待っている。

  • FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

    日付時間試合
    3月18日（水）21時FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ）
    3月21日（土）15時30分FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
    4月4日（土）15時30分SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
    4月11日（土）18時30分FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
チャンピオンズ リーグ
バイエルン crest
バイエルン
FCB
アタランタ crest
アタランタ
ATA
0