ラウル・ベッラノーバの今後に注目が集まっている。今夏のうちにアタランタを離れる可能性があるためだ。2000年生まれのサイドプレーヤーには実際、複数クラブが関心を寄せており、国際移籍市場も具体的に動き始めている。





ファブリツィオ・ロマーノによると、フルアムはベッラノーバ獲得に向け、アタランタに正式な書面オファーを提示した。この選手はイングランドのクラブが検討する選択肢の一つだが、唯一の候補ではない。アタランタのこのサイドプレーヤーには、イタリア国内やその他の海外クラブからも関心が寄せられている。