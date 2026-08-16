ラウル・ベッラノーバの今後に注目が集まっている。今夏のうちにアタランタを離れる可能性があるためだ。2000年生まれのサイドプレーヤーには実際、複数クラブが関心を寄せており、国際移籍市場も具体的に動き始めている。
ファブリツィオ・ロマーノによると、フルアムはベッラノーバ獲得に向け、アタランタに正式な書面オファーを提示した。この選手はイングランドのクラブが検討する選択肢の一つだが、唯一の候補ではない。アタランタのこのサイドプレーヤーには、イタリア国内やその他の海外クラブからも関心が寄せられている。
ラウル・ベッラノーバの今後に注目が集まっている。今夏のうちにアタランタを離れる可能性があるためだ。2000年生まれのサイドプレーヤーには実際、複数クラブが関心を寄せており、国際移籍市場も具体的に動き始めている。
ファブリツィオ・ロマーノによると、フルアムはベッラノーバ獲得に向け、アタランタに正式な書面オファーを提示した。この選手はイングランドのクラブが検討する選択肢の一つだが、唯一の候補ではない。アタランタのこのサイドプレーヤーには、イタリア国内やその他の海外クラブからも関心が寄せられている。
状況は依然として流動的で、ベッラノーヴァの将来はまだ何も決まっていない。アタランタは今後届くオファーを評価していく必要がある一方で、2000年生まれの同選手には移籍市場で引き続き評価する声が集まっている。
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