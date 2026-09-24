ベルガモとイングランドを結ぶ移籍市場のラインが、次の冬の移籍市場に向けて再び活発化しようとしている。ここ数年、プレミアリーグではイタリア市場への関心がますます高まっており、TeamTalkによれば、ビッグクラブの次なる注目株としてメモされている名前は、アタランタのジョルジョ・スカルヴィーニだ。
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アタランタ：プレミアリーグでジョルジョ・スカルヴィーニ争奪戦が過熱している
夏のノー
この夏、アタランタはスカルビーニを市場から外すことを選んだ。実際のところ、彼に対しては単なる関心を超える具体的なオファーは一度も届かなかった。
獲得を望んでいるクラブはどこだ？
スカルヴィーニは現在もマウリツィオ・サッリのプロジェクトにおいて中心的な存在と見なされているが、1月の時点でクラブが望んでいる順位にいなければ、資金捻出のための放出が検討される可能性がある。
同選手にはトッテナム、チェルシー、ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッド、そしてマンチェスター・シティが関心を示している。アタランタは退団となる場合、2028年6月30日まで契約を残していることを踏まえ、移籍金のハードルを高く設定する見通しだ。来夏は、同選手の移籍で高額を求められる最後のタイミングになる。
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