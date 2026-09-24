スカルヴィーニは現在もマウリツィオ・サッリのプロジェクトにおいて中心的な存在と見なされているが、1月の時点でクラブが望んでいる順位にいなければ、資金捻出のための放出が検討される可能性がある。

同選手にはトッテナム、チェルシー、ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッド、そしてマンチェスター・シティが関心を示している。アタランタは退団となる場合、2028年6月30日まで契約を残していることを踏まえ、移籍金のハードルを高く設定する見通しだ。来夏は、同選手の移籍で高額を求められる最後のタイミングになる。