アタランタ、パレストラ退団後の新体制はすでに始まっている：ヴァヴァッソーリからステファノーニまで、新たな才能たちとは

マルコ・パレストラの代表デビューは、かねてより噂されていた。今シーズン最も優れたイタリア人若手選手であり、2025/26シーズンのセリエAで最高のウイングだと評価する声もあるほか、ヨーロッパのトップクラスに名を連ねていると主張する者さえいる。 アタランタに所属し、来年6月までカリアリへ完全移籍している2005年生まれのこのウイングにとって、今シーズンは夢のようなものとなった。北アイルランド戦での2-0の勝利において、彼はポリターノに代わって試合終盤にピッチに入り、イタリア代表のユニフォームを着てデビューを果たした。 アタランタのユースから輩出された、またしても新たな才能だ。その「ネラッツゥーラ（アタランタ）」のラベルは、ベルガモから羽ばたく若者たちの質の高さを象徴している。パレストラが成長の道を歩み続ける一方で、ジンゴニアではすでに、新たな逸材を輩出するために長い間準備が進められている。