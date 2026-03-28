マルコ・パレストラの代表デビューは、かねてより噂されていた。今シーズン最も優れたイタリア人若手選手であり、2025/26シーズンのセリエAで最高のウイングだと評価する声もあるほか、ヨーロッパのトップクラスに名を連ねていると主張する者さえいる。 アタランタに所属し、来年6月までカリアリへ完全移籍している2005年生まれのこのウイングにとって、今シーズンは夢のようなものとなった。北アイルランド戦での2-0の勝利において、彼はポリターノに代わって試合終盤にピッチに入り、イタリア代表のユニフォームを着てデビューを果たした。 アタランタのユースから輩出された、またしても新たな才能だ。その「ネラッツゥーラ（アタランタ）」のラベルは、ベルガモから羽ばたく若者たちの質の高さを象徴している。パレストラが成長の道を歩み続ける一方で、ジンゴニアではすでに、新たな逸材を輩出するために長い間準備が進められている。
翻訳者：
アタランタ、パレストラ退団後の新体制はすでに始まっている：ヴァヴァッソーリからステファノーニまで、新たな才能たちとは
フェデリコ・ステファノーニ（MF、2008年生まれ）
プリマヴェーラでシーズンをスタートさせた後、ボッケッティ監督率いるU-23チームに合流した。セリエCでは、その適応力の高さもあってレギュラーの座を確立しつつある。右サイド、左サイド、中央のミッドフィールダー、さらには攻撃的ミッドフィールダーと様々なポジションをこなしており、サイドバックを背後に置くフォーメーションでも、サイドを縦横無尽に駆け回る役割でも、あらゆる戦術に順応している。 彼をよく知る人々は、まだ17歳という若さにもかかわらず、ボールを扱う際の確かな自信こそが彼の最大の長所の一つだと語っている。
ドミニク・ヴァヴァッソーリ（FW、2005年生まれ）
おそらくトップチーム昇格に向けて最も準備が整っている選手だろう。U-23の主力であり、セリエAやチャンピオンズリーグでトップチームのベンチ入りを経験しており、パラディーノ監督は就任当初から彼を注目している。 父ルチアーノ（ブラジル生まれでベルガモの家庭に養子として迎えられた）のルーツによりイタリアとブラジルの二重国籍を持つヴァヴァッソーリは、中盤から前線にかけてのあらゆるポジションでプレーできる。卓越したテクニックと絶妙なタイミングの切り込みを見せ、マークを振り切れば10回中9回は抜け出す。
ニコロ・バルド（FW、2006年生まれ）
彼はプリマヴェーラリーグの得点ランキングトップ5に入っており、2試合に1ゴール以上のペースを維持していることから、この選手がゴールを決然と狙っていることがよくわかる。それだけでなく、バルドはボールをキープしてチームを前線へ押し上げるのが得意で、ヘディングも得意だ。必要に応じて、左サイドに広がり、攻撃的な3トップの一角として（逆足でプレーしながら）活躍することもできる。 今年はユースリーグでも初ゴールを挙げ（アイントラハト・フランクフルト戦）、数試合ではキャプテンマークを巻いてプレーした。ユース部門で最も有望な若手の一人と見なされており、すでにいくつかの海外クラブが彼を間近で視察するためにイタリアを訪れている。
ダニエル・クルシオ（FW、2008年生まれ）
カテゴリーを下げてみると、アタランタのU-18チームで最も優れた選手が登場する。 トラダーテ（ヴァレーゼ）生まれで、母親の出身地であるスペインのパスポートも所持しているが、現時点ではアタランタでプレーすることを選択している。U-16代表であり、イタリアではインテル（40ゴール以上を記録）でU-14とU-15のリーグ優勝を2度経験しており、この夏、ジローナからベルガモに移籍してきた。 両足を使いこなすストライカーで、ゴールへの決定力に優れ、スピードが最大の特徴の一つだ。
マッティア・ソンゾーニ（ゴールキーパー、2009年生まれ）
昨年7月に16歳になった彼は、今年、U-17とU-18を行き来しながら、常に年齢層の下のカテゴリーでプレーしている。兄のルカ（2004年生まれのGK、現在はセリエCのオスピタレットに所属）と共にミランでキャリアをスタートさせたが、非常に若い頃にベルガモに移籍し、今年はユースリーグのPSG戦やチェルシー戦でも初出場を果たした。 身長191cmという長身を生かしてゴール前をしっかりとカバーする能力に長けており、様々なユース大会で決定的なPKを幾度も防いでいる。また、足元の技術やゲームビジョンにも優れており、彼のキックオフから直接ゴールが決まったことも何度かある。