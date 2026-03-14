アタランタ、パラディーノ監督：「審判の判定について？ 私は見ていない。マレッリもすべて正当だったと言っていた。勝ち点1は当然の結果だ。勝つこともできた」

「バイエルンとインテルという2つの強豪と対戦し、厳しい1週間でした。チームが示した反応、特にメンタル面での強さは素晴らしかったと思います。前戦の余波が残る可能性もあった中で、彼らは真の男として、そして一流の選手として立ち向かってくれました。 試合の激しさと、途中出場した選手たちの闘志が気に入った。これは4ヶ月間、全力を出し続けている素晴らしいチームだ。私が着任して以来、彼らには多くのことを求めてきたが、心と勇気、そして献身的な姿勢で全てを捧げてくれていることに感謝したい。2、3日おきに試合をするのは容易なことではない。今日は素晴らしい試合をした。試合を通じて我々は着実に成長した。前半は、より低い位置で守ろうという我々の戦略だった。 残念ながら、4、5回の決定機を活かせず、勝つこともできたはずだ。引き分けは妥当な結果だ。勝つことも負けることもあったが、これが我々のDNAだ。試合の流れが変わる可能性は分かっていたし、途中出場する選手たちは常に大きなエネルギーをもたらしてくれる。チームが成長し続けており、途中出場する選手たちが常に大きな推進力を与えてくれているので、本当に満足しているし、嬉しい。」