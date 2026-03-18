アタランタのラファエレ・パラディーノ監督は、バイエルン・ミュンヘン戦での敗戦後、スカイ・スポーツに対し次のように語った。「我々は誇りを持って戦うつもりだった。 戦術を変更し、少し守備的な布陣で臨み、この非常に強力なチームに対してあらゆる面で対抗しようと試みた。彼らには心から称賛を送りたい。我々は、おそらくこの大会で最強のチームと対戦した。その結果を、誠実さと謙虚さを持って受け入れる。全力を尽くそうとした。試合終了後、サポーターのもとへ駆け寄りたいと思っていたが、彼らは今回も素晴らしい応援をしてくれた。感謝している」。
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翻訳者：
アタランタ、パラディーノ監督：「バイエルン・ミュンヘンは別次元のサッカーをしている。我々は遅れをとっている。イタリアサッカーについて深く考える必要がある」
別の選択をするだろうか？
「もしも」や「もしこうだったら」という話は簡単だ……おそらく別のやり方もあったかもしれないが、断言はできない。今日は違うアプローチを試みたが、結果は変わらなかった。相手は強くてバランスの取れたチームであり、あらゆることをこなせる。どう立ち向かおうと、常に我々に苦戦を強いてくる。対抗するにはレベルを上げなければならない。繰り返しになるが、我々は謙虚にすべてを受け入れ、相手チームを称えたい。
イタリアのサッカー
「我々は遅れをとっている。ボールが信じられないほどのスピードで動き、常に正確なパスが通され、素早い動きでマークを振り切り、非常に高いピークを持つ選手たちが揃っているからだ。 言いたいことは山ほどあるが、質的なレベルでは我々は遅れをとっている。もちろん、ポジティブな面もたくさんある。例えばボルシア・ドルトムントを挙げられる。しかしバイエルンとは差がある。この点はユース部門から改善すべきだと考えている。技術面にもっと力を入れる必要がある。なぜなら、こうしたチームと対戦すると、まるで別のスポーツのように感じられるからだ。我々のサッカーについて深く考える必要がある。この観点から全員が成長しなければならず、そうすることでイタリアのサッカー全体が恩恵を受けるだろう」。
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