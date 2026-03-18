アタランタ、パラディーノ監督：「バイエルン・ミュンヘンは別次元のサッカーをしている。我々は遅れをとっている。イタリアサッカーについて深く考える必要がある」

「我々は遅れをとっている。ボールが信じられないほどのスピードで動き、常に正確なパスが通され、素早い動きでマークを振り切り、非常に高いピークを持つ選手たちが揃っているからだ。 言いたいことは山ほどあるが、質的なレベルでは我々は遅れをとっている。もちろん、ポジティブな面もたくさんある。例えばボルシア・ドルトムントを挙げられる。しかしバイエルンとは差がある。この点はユース部門から改善すべきだと考えている。技術面にもっと力を入れる必要がある。なぜなら、こうしたチームと対戦すると、まるで別のスポーツのように感じられるからだ。我々のサッカーについて深く考える必要がある。この観点から全員が成長しなければならず、そうすることでイタリアのサッカー全体が恩恵を受けるだろう」。