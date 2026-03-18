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Atalanta BC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

翻訳者：

アタランタ、パラディーノ監督：「チャンピオンズリーグでイタリアを代表できることを誇りに思う。我々はヨーロッパ最強のチームと対戦する」

バイエルン・ミュンヘン戦を控えたベルガモの監督の発言。

アタランタのラファエレ・パラディーノ監督は、Amazon Prime Videoのインタビューで、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のバイエルン・ミュンヘンとの第2戦について次のように語った。「ここに来られて嬉しい。 私たちにとって、チャンピオンズリーグのラウンド16にイタリア代表として出場できることは誇りです。私たちは強豪と対戦します。おそらくヨーロッパ最強のチームでしょう。これは成長の糧となります。第1戦で6-1という結果にもかかわらず、私たちを拍手で迎えてくれたサポーターのために、全力を尽くします。インテル戦では逆転勝利を収めましたが、私の選手たちは決して諦めません」。

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    「こうした経験は私たちを成長させてくれます。こうした強豪と対戦することで、レベルが引き上げられるのです。これからも成長し続けたいと思います。チャンピオンズリーグは素晴らしい大会です。リーグ戦でも最後まで戦い抜くつもりです。私たちの目標は全力を尽くすこと。コッパ・イタリアもありますし」

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  • 姿勢

    「我々は、非常に強力なチームと対戦することを承知していた。勝ち抜く可能性は低かったが、それでもホームでそのチャンスを掴みたかった。前半は試合の戦略が裏目に出た。その後、守備の陣形を深く下げたが、それでもうまくいかなかった。相手が良い調子でいる時に当たってはいけない。今日は別の戦略で臨む。我々のスピードを生かして、相手にダメージを与えようと思う」

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