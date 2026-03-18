アタランタ、パラディーノ監督：「チャンピオンズリーグでイタリアを代表できることを誇りに思う。我々はヨーロッパ最強のチームと対戦する」

アタランタのラファエレ・パラディーノ監督は、Amazon Prime Videoのインタビューで、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のバイエルン・ミュンヘンとの第2戦について次のように語った。「ここに来られて嬉しい。 私たちにとって、チャンピオンズリーグのラウンド16にイタリア代表として出場できることは誇りです。私たちは強豪と対戦します。おそらくヨーロッパ最強のチームでしょう。これは成長の糧となります。第1戦で6-1という結果にもかかわらず、私たちを拍手で迎えてくれたサポーターのために、全力を尽くします。インテル戦では逆転勝利を収めましたが、私の選手たちは決して諦めません」。