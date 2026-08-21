アタランタの公式発表によると、「ジョルジョ・スカルヴィーニは、昨日のハポエル・テル・アビブ戦で負った負傷を受けて検査を受け、左足首の捻挫性外傷と診断された」。





続けて発表では、「選手はリハビリのプロセスを開始しており、状態は日々評価される」としている。スカルヴィーニは、ベルガモで木曜夜に行われたハポエル・テル・アビブとのカンファレンスリーグ予選第1戦で、前半26分にプレー続行が不可能となり、ウディネーゼから加入したばかりのクリステンセンと交代していた。



