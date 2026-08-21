あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

アタランタ、スカルヴィーニは足首の捻挫：診断結果と復帰までの見通し

アタランタ
セリエ A
ジョルジョ・スカルヴィーニ

そのDFはカンファレンスリーグ予選の第1戦で負傷した

アタランタの公式発表によると、「ジョルジョ・スカルヴィーニは、昨日のハポエル・テル・アビブ戦で負った負傷を受けて検査を受け、左足首の捻挫性外傷と診断された」。


続けて発表では、「選手はリハビリのプロセスを開始しており、状態は日々評価される」としている。スカルヴィーニは、ベルガモで木曜夜に行われたハポエル・テル・アビブとのカンファレンスリーグ予選第1戦で、前半26分にプレー続行が不可能となり、ウディネーゼから加入したばかりのクリステンセンと交代していた。


  • スカルヴィーニは来週、イスラエルのチームとの第2戦に向けて復帰を目指す一方で、日曜日にニューバランス・スタジアムで行われるサッスオーロ戦のリーグ開幕戦は欠場する見込みだ。

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
アタランタ crest
アタランタ
ATA
サッスオーロ crest
サッスオーロ
SAS