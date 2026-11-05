クリスティアーノ・ジュントリ・アタランタSDは、カイラト・アルマトイとのカンファレンスリーグの試合前にSky Sportの取材に応じ、こう語った。「人数が少なく、欠場者も多い。選手たちは良い試合も、そうでない試合もしてきた。懸命に取り組む姿勢が欠けたことはない。技術面だけでなく、精神面での逆境にも立ち向かう強さが必要だ」
Getty Images Sport
翻訳者：
アタランタ、ジュントリ氏「合宿は我々にとってプラスになった」
合宿について：「いい時間になった。ともに過ごし、サッカー以外のことも話した。今は難しい時期だ。数日の間で8試合目を迎えるが、自分たちの力で乗り越えられると分かっている。ともにいることで力が湧く。引き続き欠場する選手もいるが、復帰して力になってくれる選手もいる。先日の試合では、意気をくじかれる失点があったものの、前半の内容には満足している。ただ、その後は反撃できなかった。これからは反撃しなければならない」
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