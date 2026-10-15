カンファレンスリーグでアタランタがパフォスに勝利した後、マウリツィオ・サッリがSkyの取材に応じた。





「試合への入りは良かったし、ヴェネツィア戦とは違って、数多くのチャンスをつくれた。今夜は、縦に速く攻めるときとパスをつなぐときの判断が良かった。相手にはほとんど何も許さなかったが、終盤のあの場面で失点したのは残念だ。良い試合ができたからこそ、技術的な差が表れた。こういう試合では、その差が見えないこともある。パフォスはフィオレンティーナ戦でも終盤に3-2で敗れただけだから、決して簡単な相手ではなかった。チームは良いプレーをした。ここ2試合で攻撃の脅威は大きく増した。今度はバランスと安定感も見つけなければならない」





「負傷者が多すぎる？ リーグ、UEFA、FIFAに申し立てればいい……。我々だけでなく、どのチームにとっても多すぎる。我々は無茶な日程を強いられており、それに伴う影響が出ている。この3日間の欧州カップ戦でも、負傷の事例をいくつも目にした。残念ながら、そうしたリスクは避けられない。さらに、選手が代表チームから戻るときにもリスクがある。スカルヴィーニは代表から戻ってすぐに負傷し、ラスパドーリも代表から負傷を抱えて帰ってきた。これが今の日程だ。そして私が非常に驚いているのは、選手協会が何も言わないことだ」





「ここでは非常に仕事がしやすい。クラブは模範的で、少なくとも私はこれまで、このような環境に出会ったことがなかった。もちろん、このチームは長年、まったく異なるスタイルのサッカーをしてきた。難しさがあるとすれば、そういう部分だろう。それでも、選手たちは意欲的で成長している。まだ大きく成長できる余地があると願っている。最初の1年でどこまで行けるかは、正直に言って分からない。ただ、中期的にはかなり高いところを目指すと決めている」