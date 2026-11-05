アタランタ、サッリ「カイラト・アルマトイについては、それほど多くを知らない」

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アタランタの監督、マウリツィオ・サッリが、カイラト・アルマトイ戦を前にSky Sport に語った。

カイラトについて：「リーグ戦終了後に監督が交代したため、戦術面では少し未知数のチームだ。調べられる限りのことは調べた。リーグ戦では1試合しか戦っていない。見られるものは見たが、個々の選手の特徴を除けば、分かっていることはそれほど多くない。だから油断できない試合だ」