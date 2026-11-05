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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

アタランタ、サッリ「カイラト・アルマトイについては、それほど多くを知らない」

アタランタ
アタランタ 対 カイラト・アルマトイ
カイラト・アルマトイ
UEFAカンファレンスリーグ

監督がカンファレンスリーグの試合を前に語る

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2026年11月08日

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アタランタの監督、マウリツィオ・サッリが、カイラト・アルマトイ戦を前にSky Sport に語った。

カイラトについて：「リーグ戦終了後に監督が交代したため、戦術面では少し未知数のチームだ。調べられる限りのことは調べた。リーグ戦では1試合しか戦っていない。見られるものは見たが、個々の選手の特徴を除けば、分かっていることはそれほど多くない。だから油断できない試合だ」

  • 先発メンバーについて：「先発メンバーは自然と決まった。日曜日の試合も考慮してのことだ」

    合宿について：「この数日間は意見を交わすのに役立った。時には別のことも話しながら一緒に過ごしたが、それも良いことだと思う」

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