アタランタ、サッリ「カイラト・アルマトイについては、それほど多くを知らない」

アタランタの監督、マウリツィオ・サッリが、カイラト・アルマトイ戦を前にSky Sport に語った。
カイラトについて：「リーグ戦終了後に監督が交代したため、戦術面では少し未知数のチームだ。調べられる限りのことは調べた。リーグ戦では1試合しか戦っていない。見られるものは見たが、個々の選手の特徴を除けば、分かっていることはそれほど多くない。だから油断できない試合だ」
アタランタの監督、マウリツィオ・サッリが、カイラト・アルマトイ戦を前にSky Sport に語った。
カイラトについて：「リーグ戦終了後に監督が交代したため、戦術面では少し未知数のチームだ。調べられる限りのことは調べた。リーグ戦では1試合しか戦っていない。見られるものは見たが、個々の選手の特徴を除けば、分かっていることはそれほど多くない。だから油断できない試合だ」
先発メンバーについて：「先発メンバーは自然と決まった。日曜日の試合も考慮してのことだ」
合宿について：「この数日間は意見を交わすのに役立った。時には別のことも話しながら一緒に過ごしたが、それも良いことだと思う」
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