マウリツィオ・サッリとクリスティアーノ・ジュントーリが率いる新体制のアタランタは、今夏初の補強を間もなく完了させる。スカイ・スポーツによると、クラブは元ラツィオ監督が最優先と位置づけるカリアリMFジャンルーカ・ガエターノの獲得で、数時間以内に合意に達する見込みだ。
Getty Images Sport
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アタランタ、サッリ監督の初補強が目前。カリアリとガエターノの移籍で合意、移籍金はこの程度の見込み。
あと一歩で転機
数週間前に始まった交渉は、ついに大詰めを迎えた。当初1500万ユーロの評価額を設定していたカリアリは、やや低いオファーを受け入れる方向で合意。1100万ユーロを提示していたアタランタは、ボーナスで差額を埋める見込みだ。取引は早ければ今晩にも成立する。
エデルソン退団後
ジャンルーカ・ガエターノはカリアリでリーグ戦33試合に出場し、2ゴール4アシストを記録した。 カリアリのファビオ・ピサカーネ監督は、元ナポリの彼をインサイドハーフからプレイメーカーへコンバート。このポジション変更が転機となり、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍したエデルソンの後継者としてアタランタが注目している。
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