数週間前に始まった交渉は、ついに大詰めを迎えた。当初1500万ユーロの評価額を設定していたカリアリは、やや低いオファーを受け入れる方向で合意。1100万ユーロを提示していたアタランタは、ボーナスで差額を埋める見込みだ。取引は早ければ今晩にも成立する。