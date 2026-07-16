アタランタのスポーツセンターがあるジンゴニアで、新監督マウリツィオ・サッリの記者会見が行われた。ナポリ時代以来再会したスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリ、アントニオとルカ・ペルカッシ、スティーブ・パグリウカに囲まれたサッリは、ラファエレ・パラディーノの後任として、ラツィオとの契約終了後に迎える新たな挑戦への誇りを示した。
翻訳者：
アタランタ、サッリ監督の初コメント：「ベルガモで勝ちたい。エデルソンは残留希望でチームの柱。スカマッカを100％の状態で起用する。ザレフスキとサマルジッチには新役割を与える」
なぜベルガモなのか
「クラブに感謝している。提示された評価を信じてベルガモに来た。ジンゴニア・スタジアムや街の雰囲気、クラブの熱意に感銘を受けた。私の哲学とは異なるが、最優先はアタランタがよいプレーをすることだ。 今シーズンは厳しくも重要な一年になる。戦力は整っているが、努力が不可欠だ。私の考えや戦術に合う選手の特徴は、私の監督が理解している。アタランタには独自の哲学もある。チームは高い質を持つが、移籍市場は様子を見たい」と、サッリ監督は記者会見の冒頭で述べた。
スカマッカにはさらなる活躍が期待され、サマルジッチには新たな役割が与えられる。
その後、話題は戦術面へ。マウリツィオ・サッリ監督はシステムと選手配置の新しい試みを説明した。「サマルジッチとザレフスキを中盤インサイドで試している。ラスポドーリも考えている。彼はラツィオ時代に指導したかった選手だ。 アタランタにはクルストヴィッチとスカマッカという2桁得点を挙げた2人のセンターフォワードがいる。スカマッカは強力だが、さらに上を目指せる素質があると確信している。最大の課題は彼を100％の状態で引き出すことであり、本人の協力も期待している。スカルヴィーニについては？ いくつかの選択肢を検討中で、現在は左センターフォワードや右センターフォワードとして試している」。
エデルソンから再出発
記者会見でマウリツィオ・サッリ監督は移籍市場について質問を受け、まずエデルソンの将来に触れた。マンチェスター・ユナイテッドへの移籍（4500万ユーロ）は破談となり、彼はアタランタから契約更新のオファーを受けていた。 「エデルソンはチームに戻ってくる。 私が懸念していたのは、彼がどのような心構えでチームに残ってくれるかということだった。しかし、エデルソンは成熟した姿勢と残留への強い意欲を示してくれた。彼はこのアタランタの柱となるだろう。ガエターノの獲得については？ それはスポーツディレクターからの素晴らしい贈り物だった。全体として、シーズンは長いし、4-2-3-1のようなフォーメーションを視野に入れた代替案もいくつかある。今後の展開を見守りたい。我々は多くの選択肢を持っている」。
サッリの目標
アタランタの指揮官マウリツィオ・サッリは記者会見で、競争力のあるチーム作りを目標に掲げた。最初の数日は厳しいと認めつつ、「ナポリ時代のように結果を出せる」と自信を示した。 ベルガモでタイトルを獲りたいが、旅そのものが目的地より大切だ。アタランタでの旅がナポリでの経験のように実り多いものでありますように」。
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