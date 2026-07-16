アタランタ、サッリ監督の初コメント：「ベルガモで勝ちたい。エデルソンは残留希望でチームの柱。スカマッカを100％の状態で起用する。ザレフスキとサマルジッチには新役割を与える」

記者会見でマウリツィオ・サッリ監督は移籍市場について質問を受け、まずエデルソンの将来に触れた。マンチェスター・ユナイテッドへの移籍（4500万ユーロ）は破談となり、彼はアタランタから契約更新のオファーを受けていた。 「エデルソンはチームに戻ってくる。 私が懸念していたのは、彼がどのような心構えでチームに残ってくれるかということだった。しかし、エデルソンは成熟した姿勢と残留への強い意欲を示してくれた。彼はこのアタランタの柱となるだろう。ガエターノの獲得については？ それはスポーツディレクターからの素晴らしい贈り物だった。全体として、シーズンは長いし、4-2-3-1のようなフォーメーションを視野に入れた代替案もいくつかある。今後の展開を見守りたい。我々は多くの選択肢を持っている」。