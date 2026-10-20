サポーターや地元の評論家から上がった最初の批判は、サッリの立場がプロジェクト開始当初ほど盤石ではなくなったことをうかがわせた。クラブは引き続きサッリを信頼する方針だが、ジュントリとペルカッシは今、監督に自身の哲学を浸透させる時間を与えるか、別の監督を迎えて従来のプレースタイルに戻すかを決めなければならない。ベルガモでは、ステファノ・ピオリとイゴール・トゥドールが代役候補として取り沙汰され始めている。一方、アタランタとの関連が何度も報じられ、ガスペリーニの教え子でもあるチアゴ・モッタにとっては、元ユヴェントス幹部の存在が障害となる。この幹部はモッタをトリノに強く望んで招いたものの、その後解任しており、両者の関係は悪化している。