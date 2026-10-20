落ち着く間もないセリエA。複数のクラブで大きな動揺が続いている。ボローニャではテデスコが解任され、パッラディーノが後任に就いた。リーグ戦の中断期間中にはクエスタとパルマが袂を分かち、今度は別の監督が厳しい立場に置かれている。それがマウリツィオ・サッリだ。アタランタの監督として非常に期待外れのスタートを切っており、直近のサン・シーロでの敗戦により、アタランタは勝ち点9で11位に後退。直近5試合で4敗というセリエAでの成績となっている。
アタランタ、サッリ監督に早くも批判？ クラブは解任の可能性を否定も、ピオリ氏とトゥドール氏の名前が浮上
新たな哲学と必要な時間
ベルガモのクラブは、今後に向けて戦術哲学と戦略の変更を図っている。そのため、ラツィオの元指揮官に適切な時間を与えたいと考えている。自身のサッカー構想を浸透させるためだ。ガスペリーニ体制の9年間の後には、解任されたユリッチ、続投が決まらなかったパッラディーノが相次いでアタランタを率いた1年間があった。新スポーツディレクターのジュントリは、4-3-3の戦術家として知られるサッリの就任に伴う大改革にすべてを懸けた。
ロッカールームが抱える問題
しかし、この戦術システムに慣れていなかったチームとのかみ合わせも、トスカーナ出身の指揮官のトレーニングへの適応も、順調とは言えなかった。特に、同指揮官の練習に慣れていない選手にとってはそうだった。サッスオーロ戦とボローニャ戦では、いくぶん幸運にも恵まれて2勝を挙げたが、その後はローマ（オリンピコ）、カリアリ（ホーム）、ユヴェントス（トリノ）に3連敗。さらにミラノでも敗れた。
ピオリとトゥドールが候補、モッタには障壁
サポーターや地元の評論家から上がった最初の批判は、サッリの立場がプロジェクト開始当初ほど盤石ではなくなったことをうかがわせた。クラブは引き続きサッリを信頼する方針だが、ジュントリとペルカッシは今、監督に自身の哲学を浸透させる時間を与えるか、別の監督を迎えて従来のプレースタイルに戻すかを決めなければならない。ベルガモでは、ステファノ・ピオリとイゴール・トゥドールが代役候補として取り沙汰され始めている。一方、アタランタとの関連が何度も報じられ、ガスペリーニの教え子でもあるチアゴ・モッタにとっては、元ユヴェントス幹部の存在が障害となる。この幹部はモッタをトリノに強く望んで招いたものの、その後解任しており、両者の関係は悪化している。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。