セリエAでは、一息つく暇もない。複数のクラブで混乱が続いている。リーグ中断期間中にはボローニャがテデスコを解任してパッラディーノを後任に据え、クエスタとパルマも袂を分かった。そして今、新たな監督に解任の可能性が浮上している。マウリツィオ・サッリだ。アタランタの指揮官として非常に期待外れのスタートを切っており、直近のサン・シーロでの敗戦により、アタランタは勝ち点9でセリエAの11位に沈み、直近5試合で4敗を喫している。
アタランタ、サッリが早くも解任危機。ピオリとトゥドルが後任候補、モッタ招へいには障壁
新たな哲学と必要な時間
ベルガモのクラブ、アタランタは戦術哲学と今後の戦略を変えようとしている。そのため、ラツィオの元監督にふさわしい時間を与え、自身のサッカーを根付かせてもらいたい考えだ。ガスペリーニ体制の9年間に続き、解任されたユリッチと続投しなかったパッラディーノが順にアタランタを率いた1年間を経て、新スポーツディレクターのジュントーリは、4-3-3の戦略家として知られるサッリの就任を伴う大改革にすべてを懸けた。
ロッカールームの問題
しかし、この戦術システムに慣れていなかったチームとのかみ合わせやトスカーナ出身の指揮官によるトレーニングは、決して順調ではなかった。特に、その指揮官のトレーニングに慣れていない選手もいた。サッスオーロとボローニャに勝利したものの、いずれも幸運に恵まれた面があり、その後はローマ（オリンピコ）、カリアリ（ホーム）、ユヴェントス（トリノ）に3連敗。さらにミラノでも敗れた。
ピオリとトゥドールを検討、モッタが障壁に
サポーターと地元メディアから最初の批判が上がったことで、サッリの立場はプロジェクトAの開始当初ほど盤石ではなくなったことがうかがえる。今やジュントーリとペルカッシは、監督に自身の哲学を浸透させる時間を与えるか、別の監督を迎えて以前のプレースタイルに戻すかを決めなければならない。ベルガモでは、後任候補としてステファノ・ピオリとイゴール・トゥドールの名前が挙がり始めている。一方、アタランタの監督候補としてたびたび名前が挙がり、ガスペリーニの教え子でもあるチアゴ・モッタにとっては、元ユヴェントス幹部の存在が障害となっている。その幹部はモッタをトリノへ強く招いたものの、その後解任しており、両者の関係は悪化している。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。