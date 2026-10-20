サポーターと地元メディアから最初の批判が上がったことで、サッリの立場はプロジェクトAの開始当初ほど盤石ではなくなったことがうかがえる。今やジュントーリとペルカッシは、監督に自身の哲学を浸透させる時間を与えるか、別の監督を迎えて以前のプレースタイルに戻すかを決めなければならない。ベルガモでは、後任候補としてステファノ・ピオリとイゴール・トゥドールの名前が挙がり始めている。一方、アタランタの監督候補としてたびたび名前が挙がり、ガスペリーニの教え子でもあるチアゴ・モッタにとっては、元ユヴェントス幹部の存在が障害となっている。その幹部はモッタをトリノへ強く招いたものの、その後解任しており、両者の関係は悪化している。