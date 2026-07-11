移籍破談の原因は、イングランドで行われたメディカルチェックの第2段階だった。第1段階はニューヨークで実施。エデルソンは数日前までブラジル代表のW杯合宿に参加していた。 マンチェスター・ユナイテッドは、右膝に異常がありクラブの基準を満たさないとして契約を見送った。アタランタは、エデルソンが直近のブラジル代表2試合に出場していたことを挙げ、驚きの意向を示した。





エデルソンは昨年8月末から9月初め、右膝半月板の炎症でローマで関節鏡下洗浄術を受けていたが、その後今シーズン3169分間プレーしていた。 『ガゼッタ』紙は、今回の問題の背景にユナイテッドの補強方針変更があるとの見方を伝えている。実際、クラブは直近でチェルシーから2004年生まれのブラジル人MFアンドレイ・サントスを6000万ユーロで獲得。彼はエデルソンとほぼ同じポジションでプレーする。





アタランタはエデルソンが健康であり、休暇後にサッリ監督のチームに合流すると見込んでいる。2027年6月30日までの契約を延長し、1月以降の自由移籍を防ぐ可能性もある。