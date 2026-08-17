アタランタが若手有望株マルコ・パレストラのチェルシー移籍を承認したことで、右サイドバックでこれ以上の流出を許容できない状況となっており、ミランとインテルでプレーした経験を持つサイドプレーヤーを引き留める判断は極めて重要だとみなされている。さらに、第一選択のフルバックであるダビデ・ザッパコスタはすでに34歳となっており、過密日程を1人で継続的に担うことを期待するのは現実的ではない。ベラノーバは、全盛期の年齢、サイドでの圧倒的なスピード、鋭い攻撃センスを兼ね備えており、サッリの守備陣の右サイドにおける理想的な長期的後継者となる存在だ。