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アタランタ、ウイングバックのラウル・ベラノバに対するフラムの2000万ユーロのオファーを拒否
ベルガモ首脳陣が退団を阻止
セリエAのクラブは、ベラノバをプレミアリーグへ連れて行くためのフラムからの2000万ユーロ（1700万ポンド／2300万ドル）の正式オファーを拒否した。移籍市場の専門家であるファブリツィオ・ロマーノによれば、ラ・デアの首脳陣は、今夏の移籍市場で26歳のイタリア代表と袂を分かつ考えはないという。この強硬な姿勢は、新たに就任した指揮官サッリがクラブ首脳に対し、このウイングバックを市場から外すよう求めて直接介入したことを受けたものだ。
- Getty Images Sport
前監督が出場時間を制限した
この展開は、ベッラノーバにとって大きな転機となった。前任のラッファエレ・パッラディーノ前監督の下では、前季のセリエA出場がわずか24試合にとどまり、構想外に近い立場に置かれていた。しかし、サッリのベルガモ入りによって、その状況は一変した。百戦錬磨の指揮官は、このDFの仕事への姿勢、フィジカルの持久力、そして爆発的なテクニカル面を高く評価している。前ラツィオ監督は来季、自身の戦術システムの柱としてベッラノーバを据える考えで、今夏の移籍市場序盤にエバートンが行った最初のアプローチを受けた後も、プレミアリーグからの関心に断固として扉を閉ざしている。
サイドの層の厚さは依然として不可欠だ
アタランタが若手有望株マルコ・パレストラのチェルシー移籍を承認したことで、右サイドバックでこれ以上の流出を許容できない状況となっており、ミランとインテルでプレーした経験を持つサイドプレーヤーを引き留める判断は極めて重要だとみなされている。さらに、第一選択のフルバックであるダビデ・ザッパコスタはすでに34歳となっており、過密日程を1人で継続的に担うことを期待するのは現実的ではない。ベラノーバは、全盛期の年齢、サイドでの圧倒的なスピード、鋭い攻撃センスを兼ね備えており、サッリの守備陣の右サイドにおける理想的な長期的後継者となる存在だ。
- Buzzi
過密な開幕日程が迫る
ベッラノーバの戦術的な汎用性と、昨季のハムストリング問題からの回復は、複数の大会を戦うサッリ監督のチームにとって、守備の安定感と攻撃面での推進力という重要な要素となる。アタランタはすぐに大陸戦線へと意識を切り替え、8月20日木曜日にカンファレンスリーグ・プレーオフ第1戦でハポエル・テルアビブをホームに迎える。その後、ベルガモのクラブはわずか3日後、サッスオーロをホームに迎えて2026-27シーズンのセリエA開幕を迎える。
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