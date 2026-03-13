アタランタはインテル戦に向けてエデルソンを復帰させるが、シャルル・デ・ケテラールとジャコモ・ラスパドーリに関する最新情報もある。スカイ・スポーツの報道によると、このミッドフィルダーは、明日15時に予定されているインテルとのリーグ戦を控え、サン・シーロでの試合に招集される見込みだ。 このブラジル人選手は、直近6試合を欠場した後、再び出場可能となった。最後の出場はボルシア・ドルトムントとのアウェー戦（第1戦）で、その後、筋肉の疲労により数週間にわたり戦線離脱を余儀なくされていた。
Getty Images/Calciomercato
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アタランタ、インテルにとって朗報：エデルソンが復帰、デ・ケテラールとラスパドーリの起用が焦点
中盤の布陣
この復帰はインテルの中盤にとって重要な選択肢となるが、このブラジル人選手は当初ベンチスタートとなる見込みだ。コーチ陣は長期離脱後の復帰を段階的に進める方針であるため、先発は依然としてデ・ルーンとパサリッチとなる可能性が高い。
デ・ケテラールとラスパドーリの選出
一方、シャルル・デ・ケテラールとジャコモ・ラスパドーリの状態については、まだ判断が保留されている。両選手はともかくとして、チームのミラノでの合宿には参加する予定だが、ベンチ入りに関する最終決定は明日の午前中に行われることになる。医療スタッフは、試合への正式な招集に関する懸念を払拭する前に、彼らの状態を最後まで見守りたいと考えているためだ。
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