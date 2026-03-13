アタランタはインテル戦に向けてエデルソンを復帰させるが、シャルル・デ・ケテラールとジャコモ・ラスパドーリに関する最新情報もある。スカイ・スポーツの報道によると、このミッドフィルダーは、明日15時に予定されているインテルとのリーグ戦を控え、サン・シーロでの試合に招集される見込みだ。 このブラジル人選手は、直近6試合を欠場した後、再び出場可能となった。最後の出場はボルシア・ドルトムントとのアウェー戦（第1戦）で、その後、筋肉の疲労により数週間にわたり戦線離脱を余儀なくされていた。