ジャンルカ・ディ・マルツィオが、この移籍の形に至った舞台裏を伝えている。2008年生まれの同選手は、4800万ユーロで移籍するチェルシーからクリスタル・パレスへ送られるのではなく、アタランタから送られることになる。ブルーズはひとまず、2027-28シーズンからの加入に向けた事前合意のみを発表する見通しだ。





実際、チェルシーはプレミアリーグの規定によりアハノールをクリスタル・パレスへレンタル移籍させることができない。そのため、この抜け道を回避する形が取られる。プレミアリーグの規定では、あるクラブに2人の選手を期限付き移籍させることはできず、チェルシーはすでにアレックス・ディサシをクリスタル・パレスへ送っていた。したがって、形式上はシャビ・アロンソのチームが同じクラブにアハノールも送ることはできない。この方法によって、その規定上の問題が回避される。