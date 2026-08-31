クリスタル・パレスがオネスト・アハノール獲得に向けて動きを加速させ、若きDFを確保した。同選手はアタランタからのレンタルという形でロンドンへ移る見通しだ。この取引はかなり複雑な移籍市場の構図の中に位置づけられており、1年後には、クリスタル・パレスでのレンタル1シーズンを経て、4800万ユーロでチェルシーへ完全移籍することになる。
Getty
翻訳者：
アタランタ：アハノルはレンタルでクリスタル・パレスへ、その後チェルシー加入へ。その理由は？
ジャンルカ・ディ・マルツィオが、この移籍の形に至った舞台裏を伝えている。2008年生まれの同選手は、4800万ユーロで移籍するチェルシーからクリスタル・パレスへ送られるのではなく、アタランタから送られることになる。ブルーズはひとまず、2027-28シーズンからの加入に向けた事前合意のみを発表する見通しだ。
実際、チェルシーはプレミアリーグの規定によりアハノールをクリスタル・パレスへレンタル移籍させることができない。そのため、この抜け道を回避する形が取られる。プレミアリーグの規定では、あるクラブに2人の選手を期限付き移籍させることはできず、チェルシーはすでにアレックス・ディサシをクリスタル・パレスへ送っていた。したがって、形式上はシャビ・アロンソのチームが同じクラブにアハノールも送ることはできない。この方法によって、その規定上の問題が回避される。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。