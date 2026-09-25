ジャン・ピエロ・ガスペリーニの下から送り出され、今はピッポ・インザーギの下で成長を遂げている。イタリア系ブラジル人の2005年生まれの才能、ドミニク・ヴァヴァッソーリは、首位を走るパレルモのユニフォームをまとい、自身初のセリエBで素晴らしいスタートを切った。ポフヤンパロやガブリエッローニ級のFWがそろう厚い競争の中でも、20歳の彼はパレルモで存在感を示している。シーズン序盤ですでに3ゴールを記録し、先発の座、背番号9をつかみ、その価値を十分に証明している。
アタランタ育ち、インザーギの下での成熟、そしてブラジルを巡るジレンマ。ヴァヴァッソーリはイタリアの未来なのか？
三重国籍とアタランタの育成組織
イタリア、ブラジルの二重国籍に加え、父ルチアーノのルーツによりブラジル国籍も持つ。ルチアーノはブラジル生まれで、ベルガモの一家に養子として迎えられた。そして母のルーツにより、ポーランド国籍も持っているため、3つの代表チームから選択できる。トップ下より前であれば、ヴァヴァッソーリはどこでもプレーできる。高い技術と飛び出すタイミングの良さに加え、相手に仕掛ければ10回中9回は抜き去ることができるからだ。アタランタはその天賦の才能を享受してきた。ガスペリーニからもセリエAで何度も起用され、U-23チームではセリエCで存在感を示し、2桁得点を記録して昇格プレーオフ進出を果たした。
トリティウムと2005年組の逸材たち
2年前に14ゴール、昨季は8ゴール。若きアタッカーで、創造性あふれるセカンドトップは、イタリア代表でもイタリアU-20のユニフォームをまとって初ゴールを記録する喜びを味わい、その後U-21でデビューも果たした。トリティウム（トレッツォ・ダッダのクラブ）で育ったこの逸材は、ほどなくセリエAへたどり着く運命にあり、早ければ来季にもシチリアのクラブのユニフォームを着るかもしれない。ベルガモ生まれで、ルーツはリオにある。大きな影響を受けたのは父で、ブラゲーゼの指導者でもあるその父がいるクラブで成長し、その後トレッツォを経てインテルへ加入。そこで話題の2005年生まれの黄金世代の一員となった。決定打となったのは、まさにジンゴニアで行われたアタランタの同年代との親善試合で勝利した際に決めたドッピエッタだった。
起源
ベルガモでは昔から、フィジカル面よりも技術が重視されてきた。ヴァヴァッソーリの場合、そのフィジカルが決してずば抜けているわけではないが、それが不利に働くことはなかった。幼い頃には華奢すぎると見なされていた少年は、今やパレルモに夢を抱かせる存在となっている。だが、ドミニクは謙虚さを失っていない。生まれ故郷のオルナーゴで姿を見かけることも多く、毎年恒例の祭りの際には、地元との結びつきが非常に強いブラゲーゼの2005年生まれの仲間たちと同じように、地元の人々を手伝っている。また、姉妹のイサベルを応援する姿も見られる。イサベルはダンサーとして始めた後、今は彼女もサッカーをプレーしており、アタランタ女子U-14のキャプテンを務めている。
イタリアの未来なのか？
いまやロベルト・マンチーニも彼を特に注視しており、今後の機会にはフル代表の招集メンバーに復帰する可能性がある。マンチーニ監督がチェックしているイタリアU-21の若手選手たちも同様だが、現時点ではシルヴィオ・バルディーニ率いるU-21に招集されている。フランチェスコ・カマルダ、アルファジョ・シッセ、ルカ・コレオショ 、そしてアントニオ・ライモンドだ。近年ほとんど期待に応えられていないイタリア代表に、ふさわしい未来をもたらすため育てるべき若芽たちである。
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