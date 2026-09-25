ベルガモでは昔から、フィジカル面よりも技術が重視されてきた。ヴァヴァッソーリの場合、そのフィジカルが決してずば抜けているわけではないが、それが不利に働くことはなかった。幼い頃には華奢すぎると見なされていた少年は、今やパレルモに夢を抱かせる存在となっている。だが、ドミニクは謙虚さを失っていない。生まれ故郷のオルナーゴで姿を見かけることも多く、毎年恒例の祭りの際には、地元との結びつきが非常に強いブラゲーゼの2005年生まれの仲間たちと同じように、地元の人々を手伝っている。また、姉妹のイサベルを応援する姿も見られる。イサベルはダンサーとして始めた後、今は彼女もサッカーをプレーしており、アタランタ女子U-14のキャプテンを務めている。



