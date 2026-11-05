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ライブ
Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

アタランタ戦、サッリ「愚かな失点がなければ勝てた。負傷者が10人いた」

アタランタ 対 カイラト・アルマトイ
アタランタ
カイラト・アルマトイ
UEFAカンファレンスリーグ

監督、カザフスタン勢との引き分け後に語る

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アタランタの指揮官マウリツィオ・サッリは、カンファレンスリーグでカイラト・アルマトイとホームで1-1で引き分けた後、Skyの取材に応じた。「14人の選手を欠いている時に、今週を巻き返しの週にしろと言われても難しい。今日は負傷者が10人おり、ほかに4人は状態を踏まえると起用すべきではなかった。つまらない失点をしなければ、間違いなく勝てたはずだ。その後、試合は難しくなった」

サッリは続けた。「酌量すべき事情は数多くある。この勝ち点1を受け止め、今後、勝ち上がりを決めたい

  • 個々の選手については、「自分の選手には常に多くを期待する。だが、スカマッカはしばらくプレーしておらず、私が彼を初めて見たのは昨日だ。だから、彼にそれ以上を求めるのも難しい」

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