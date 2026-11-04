マウリツィオ・サッリは、アタランタの監督として、カイラト・アルマトイとのカンファレンスリーグ第3節を前に語った。「合宿はチームの結束を強め、普段より密接な関係を築くためのものだ。サッカーの話をしなくても、互いの関係を深め、今抱えている問題を乗り越えることにつながる」

アタランタの指揮官はさらにこう語った。「私にとって初めての状況ではない。一貫した姿勢で乗り越えたこともあれば、まったく抜け出せなかったこともある。経験を積めば、ある種のことを受け入れ、よりうまく向き合えるようになる」。ANSA通信が伝えたところによると、指揮官はさらにこう説明した。「私はチームに満足している。パルマ戦の前半には、守備の軽さを除けば、見たかったものが見られた。1点目を奪われた時点で勝機を信じられなくなり、2点目はその当然の結果だった。これはピッチでの練習で対処できることではない。月曜夜、たった一つの悪い出来事で、なぜ我々は気持ちを切らしてしまったのか、考えなければならない。決定機が12対3というのは数字であり、事実だ。時に、両方のペナルティーエリアで勝負強さが足りないように見える。問題を生んだのは戦術ではない」