アタランタはリードを守り切れず、試合終了間際まで苦しい展開となったが、前半のザッパコスタのゴールによりヘラスを下し、貴重な勝ち点3を獲得した。
翻訳者：
アタランタ対ヘラス・ヴェローナ、CMの選手評価：ザッパコスタが決定的な活躍、デ・ルーンがネラッツゥーラの歴史に名を刻む
アタランタ
カルネセッキ 6.5：ボウイ、続いてオルバンのシュートを飛び出して防ぎ、2度の決定的な場面でゴールを守った
スカルヴィーニ 6.5：ファウルを犯すことなく、相手の攻勢を食い止めた
ジムシティ 6.5：チームメイトに指示を出し、最後まで全力を尽くした
コラシナツ 6.5：特に後半、危険を遠ざけるために何度も体を張った
（ヒエン 5.5 後半31分：途中出場し、イエローカードを受ける
ザッパコスタ 7.5：ペナルティエリア外からの左足の魔法のようなシュートが決定的。クロスや突破への対応も素晴らしかった
デ・ルーン 7：アタランタのユニフォームを着て通算436試合出場という歴代最多記録を達成し、435試合にとどまっていたベッリーニを抜いて歴史に名を刻んだキャプテンに喝采が送られた。
(サマルジッチ 評価なし 後半43分)
エデルソン 7：その不在が痛手となっていた攻撃的MF。多くのアイデアを持ち、それを実践に移す
(パサリッチ 6 後半18分：チームが疲弊した際にフレッシュな力を注入)
ベルナスコーニ 6：ザレフスキと重なる動きを見せるが、ポーランド人選手ほどスペースを確保できていない
デ・ケテラール 6：決定力に欠け、アイデアも少なく、精彩を欠いた
(ムサ 6 後半31分：今後2ヶ月間、戦力となる交代選手
ザレフスキ 6.5：特に前半、クルストヴィッチに貴重なボールを供給した
(ラスパドーリ 6 後半19分：イタリア代表でスカマッカに並ぶ準備は整っている
クルストヴィッチ 7：ゴールだけが欠けていた。後半にゴール前でチャンスを逃したのは惜しい
監督：パラディーノ 6.5：欧州大会出場を目指す強豪チームに追いつくためには、たとえ汚い勝ち方でも勝利が必要だったが、適切な交代策でそれを手にした
ヘラス・ヴェローナ
モンティポ 6：ヘラスのゴールキーパーはザッパコスタの斜めシュートを止めることができず、その後は守備に徹した
ネルソン 5.5：序盤は良いカバーリングで相手を見極めたが、その勢いは長く続かなかった
エドムンドソン 5.5：早々に警告を受け、試合運びを難しくした
ヴァレンティーニ 5：焦りと緊張が徐々に支配的になる
ベルガリ 6.5：常に良いプレーを見せ、引き分けを最後まで信じ続けた
アクパ・アクプロ 6.5：アイデア面で貴重。ネラッズーリの前で手強い存在感を示し、1対1の局面でも好プレーを見せた
（ベルネデ 評価なし 後半40分）
ガリアルディーニ 5.5：ホームの観客からブーイングを浴びる元チームメイトに対し、ファウルを犯さずに守ることができず、デ・ルーンとエデルソンに封じ込められた
(アル・ムスラティ 6 後半21分：投入後は好プレーを見せ、同点ゴールをあと一歩のところまで迫った)
ハルウィ 6：役割を果たした。フィジカルと献身的なプレーを見せ、全力を尽くし、体力が尽きたところで交代した。
(ススロフ 6 後半21分)：目立った活躍は少なく、ペナルティエリアから離れすぎていた
フレセ 5：出だしが悪く、終盤はさらに悪化した。ベルガモでのこの試合、彼には闘志と質が欠けていた
(オイエゴケ 6 後半1分)：チームメイトより説得力があったが、それだけでは不十分
ボウイ 5：不用意な場面でゴール前でミスを犯し、その後カルネセッキに軌道を読み切られた
(サール 6 後半33分)：挑戦した
オルバン 6：最後まで引き分けを信じ、カルネセッキにゴールに値するセーブを強いたが、得意のカウンターをもっと活かすべきだった
監督：サンマルコ 5.5：サールとエル・ムスラティの貢献はもっと早い段階で必要だった。沈没は免れたものの、残留争いにおいてまたも勝ち点を逃した。