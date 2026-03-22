アタランタ対ヘラス・ヴェローナ、CMの選手評価：ザッパコスタが決定的な活躍、デ・ルーンがネラッツゥーラの歴史に名を刻む

カルネセッキ 6.5：ボウイ、続いてオルバンのシュートを飛び出して防ぎ、2度の決定的な場面でゴールを守った

スカルヴィーニ 6.5：ファウルを犯すことなく、相手の攻勢を食い止めた

ジムシティ 6.5：チームメイトに指示を出し、最後まで全力を尽くした

コラシナツ 6.5：特に後半、危険を遠ざけるために何度も体を張った

（ヒエン 5.5 後半31分：途中出場し、イエローカードを受ける

ザッパコスタ 7.5：ペナルティエリア外からの左足の魔法のようなシュートが決定的。クロスや突破への対応も素晴らしかった

デ・ルーン 7：アタランタのユニフォームを着て通算436試合出場という歴代最多記録を達成し、435試合にとどまっていたベッリーニを抜いて歴史に名を刻んだキャプテンに喝采が送られた。

(サマルジッチ 評価なし 後半43分)

エデルソン 7：その不在が痛手となっていた攻撃的MF。多くのアイデアを持ち、それを実践に移す

(パサリッチ 6 後半18分：チームが疲弊した際にフレッシュな力を注入)

ベルナスコーニ 6：ザレフスキと重なる動きを見せるが、ポーランド人選手ほどスペースを確保できていない

デ・ケテラール 6：決定力に欠け、アイデアも少なく、精彩を欠いた

(ムサ 6 後半31分：今後2ヶ月間、戦力となる交代選手

ザレフスキ 6.5：特に前半、クルストヴィッチに貴重なボールを供給した

(ラスパドーリ 6 後半19分：イタリア代表でスカマッカに並ぶ準備は整っている

クルストヴィッチ 7：ゴールだけが欠けていた。後半にゴール前でチャンスを逃したのは惜しい

監督：パラディーノ 6.5：欧州大会出場を目指す強豪チームに追いつくためには、たとえ汚い勝ち方でも勝利が必要だったが、適切な交代策でそれを手にした