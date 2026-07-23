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アタランタはW杯スターの売却を検討し、バイエルンとPSGに5000万ユーロの支払いを要求
アタランタがプレミアム評価額を提示
『コリエーレ・ベルガモ』によると、アタランタはバイエルンとPSGの関心を踏まえ、デ・ケテラレの移籍金を5000万ユーロ（約4300万ポンド／5700万ドル）に設定し売却へ準備を進めている。ベルギー代表の同選手は2026年W杯で3得点を記録。アメリカ戦で2ゴール、優勝したスペイン戦でも1点を奪った。 エデルソンのマンチェスター・ユナイテッド移籍交渉が決裂したため、デ・ケテラエールは現在、クラブの移籍資金調達候補の筆頭に挙げられている。
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欧州の強豪クラブが関心を示している
デ・ケテラールは好調で、前線での汎用性が高い。そのため獲得競争が激化している。バイエルンは正式に打診したと報じられ、プレミアリーグの複数クラブも準備を進めている。PSGは彼をマグネス・アクリウシェの代替と見ており、ルイス・エンリケ監督は右ウイング、フォールスナイン、攻撃的ミッドフィールダーとして使える点を高く評価している。
サッリ監督が戦術再編を検討
デ・ケテラールのスキルは、アタランタの新監督マウリツィオ・サッリの戦術実験に大きな影響を与えている。サッリは得意の4-3-3だけでなく4-2-3-1も試している。国内リーグでは、彼をペナルティエリアの切り札として起用するつもりだ。つまり、内側に切り込んで得点を挙げるウインガー、あるいはストライカーの背後で前線へ切り込むセカンドストライカーとして使う計画だ。
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プレシーズンに重要な決断が迫っている
アタランタは代表選手のワールドカップ後の休暇復帰を待ちながら、プレシーズンでチームを調整する。首脳陣は公式戦に集中する前にデ・ケテラールの移籍問題を解決する方針だ。8月23日（日）のホームでのサッスオーロ戦で2026-27シーズンが開幕し、戦術の厚さが試される。
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