アタランタはW杯スターの売却を検討し、バイエルンとPSGに5000万ユーロの支払いを要求

デ・ケテラールは好調で、前線での汎用性が高い。そのため獲得競争が激化している。バイエルンは正式に打診したと報じられ、プレミアリーグの複数クラブも準備を進めている。PSGは彼をマグネス・アクリウシェの代替と見ており、ルイス・エンリケ監督は右ウイング、フォールスナイン、攻撃的ミッドフィールダーとして使える点を高く評価している。