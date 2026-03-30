アタランタはパラディーノを軸に再出発：契約延長と長期計画

これにより、彼の契約は2029年まで延長されることになり、当初の契約満了時期より2年長くなる。ペルカッシ家は新たなプロジェクトに継続性を持たせたいと考えているだけでなく、ライバルチームからパラディーノを引き抜くことも狙っている。実際、ここ数日、最近の不振な結果と欧州カップ戦からの敗退を受けて、ローマではガスペリーニ監督に対する不満の声が広がっている。 ベルガモの一部では彼の復帰を望む声もあるが、ローマのサポーターがグルリアスコ出身の監督を支持する一方で、ベルガモのクラブはパラディーノとの継続を固く決意している。過去を清算し、未来のみを見据えて、新たな欧州でのサイクルを切り開くためだ。これまでパラディーノは、ネラッツゥーラの指揮を執って以来、1試合あたり平均1.77ポイントを獲得している。 42歳目前のこの野心的な監督は、ナポリの候補リストにも名を連ねている。しかし彼の夢は、将来的にプレミアリーグで指揮を執ることだ。ベルガモでの就任に先立ち、数ヶ月間、英語とサッカーを学んだあのイングランドで。