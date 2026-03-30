去る11月11日に解任されたユリッチの後任として就任したラファエレ・パラディーノは、この5ヶ月間の好調な成績を踏まえ、ベルガモで新たな黄金期を切り開くことができるだろう。
翻訳者：
アタランタはパラディーノを軸に再出発：契約延長と長期計画
リニューアル完了
アタランタはリーグ戦の中断期間を利用し、主力選手たちの将来について計画を立てている。3ヶ月後には交渉が始まるが、将来の基盤はプリマヴェーラ（ユースチーム）で築かれている。まずはチームの指揮官であるパラディーノ監督から。彼の契約は2027年に満了する。 11月11日にユリッチの後任として就任した彼は、チームを13位から7位へと引き上げ、ヨーロッパの舞台を争う位置に導き、チャンピオンズリーグのラウンド16進出とコッパ・イタリアの準決勝進出を果たすことで、ペルカッシ家の信頼を勝ち取った。クラブは彼を信頼しており、長期的なプロジェクトを重視しているため、すでに契約更新を打診しているという。 最近のコメントでは、監督はますます未来を見据えているようだ。彼と同じくらい野心的なベルガモで、今後数ヶ月間に取り組むべき仕事について語っており、最高のヨーロッパの舞台を夢見続けている。
ガスペリーニ退任後の新たな時代
これにより、彼の契約は2029年まで延長されることになり、当初の契約満了時期より2年長くなる。ペルカッシ家は新たなプロジェクトに継続性を持たせたいと考えているだけでなく、ライバルチームからパラディーノを引き抜くことも狙っている。実際、ここ数日、最近の不振な結果と欧州カップ戦からの敗退を受けて、ローマではガスペリーニ監督に対する不満の声が広がっている。 ベルガモの一部では彼の復帰を望む声もあるが、ローマのサポーターがグルリアスコ出身の監督を支持する一方で、ベルガモのクラブはパラディーノとの継続を固く決意している。過去を清算し、未来のみを見据えて、新たな欧州でのサイクルを切り開くためだ。これまでパラディーノは、ネラッツゥーラの指揮を執って以来、1試合あたり平均1.77ポイントを獲得している。 42歳目前のこの野心的な監督は、ナポリの候補リストにも名を連ねている。しかし彼の夢は、将来的にプレミアリーグで指揮を執ることだ。ベルガモでの就任に先立ち、数ヶ月間、英語とサッカーを学んだあのイングランドで。