アタランタは、かねてより若手選手育成において最も優れたイタリアのクラブの一つである。自クラブで選手を育て、その才能を引き出し、必要に応じてスポットライトの当たらない場所へ送り出し、過度なプレッシャーや責任を感じることなく成長させ、そして時機を見計らってトップリーグへと送り出す。そして、その判断は常に的中している。 自クラブで育った選手だけでなく、移籍市場が提供するチャンスを活かし、他クラブから獲得した選手もいます。その一例として、この夏にはセルゲイ・レヴァクをフリー移籍で獲得しました。
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アタランタの「小さなミリンコヴィッチ＝サヴィッチ」ことセルゲイ・レヴァクとは、トッププレイヤー並みの成績を残す選手だ
レヴァクの直感とCリーグのトッププレイヤー級の数字
アタランタは、ローマとの契約満了後にフリーエージェントとなっていた2006年生まれのクロアチア人MFの獲得をめぐり、海外のライバルクラブを抑えてネラッズーロに迎え入れた。 ネラッツゥリは彼をセカンドチームに配属し、U-23チームでセリエCに継続的に出場させることを目指した。現在ではサルヴァトーレ・ボッケッティ監督率いるチームの主力となり、ウディネーゼ戦ではパラディーノ監督から招集を受けるほどになった。 ドミニク・ヴァヴァッソーリ（FW、8得点、今後注目すべきもう一人の才能）に続き、レヴァクはリーグ最多の7得点を挙げている（グループCでは彼以外に得点を挙げたMFはいない）。
小さなミリンコビッチ
レヴァクはアタランタU-23の3-4-2-1システムにおいて中央のミッドフィールダーを務める。右利きで身長195cm。必要に応じて数メートル後ろに下がって守備的ミッドフィールダーを務めたり、攻撃的ミッドフィールダーとして前線に配置されたりすることもできる。 彼は元ラツィオのミリンコヴィッチ＝サヴィッチと似た特徴を持っている。タックルが得意で、攻撃への参加のタイミングも抜群だ。ローマではユース部門の最も有望な選手の一人と見なされていたが、契約更新に向けた金銭面の合意には至らなかった。
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