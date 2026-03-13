アタランタの「小さなミリンコヴィッチ＝サヴィッチ」ことセルゲイ・レヴァクとは、トッププレイヤー並みの成績を残す選手だ

アタランタは、ローマとの契約満了後にフリーエージェントとなっていた2006年生まれのクロアチア人MFの獲得をめぐり、海外のライバルクラブを抑えてネラッズーロに迎え入れた。 ネラッツゥリは彼をセカンドチームに配属し、U-23チームでセリエCに継続的に出場させることを目指した。現在ではサルヴァトーレ・ボッケッティ監督率いるチームの主力となり、ウディネーゼ戦ではパラディーノ監督から招集を受けるほどになった。 ドミニク・ヴァヴァッソーリ（FW、8得点、今後注目すべきもう一人の才能）に続き、レヴァクはリーグ最多の7得点を挙げている（グループCでは彼以外に得点を挙げたMFはいない）。