アタランタのラファエレ・パラディーノ監督は、チャンピオンズリーグでの屈辱的な敗戦にもかかわらず、バイエルン・ミュンヘン戦での「バスを停める」戦術を拒否した姿勢を堅持している。
バイエルンが決勝トーナメント1回戦で圧倒的なリードを築く
この敗戦はアタランタの欧州史上で最も重い敗北の一つとなったが、元モンツァ監督はこの経験がクラブの発展に必要な試練だったと確信している。バイエルンは試合を支配し、ベルガモで圧倒した。アタランタが中盤を埋め尽くすという初期戦略は裏目に出て、バイエルンの創造性豊かな選手たちに隙を与え、前半25分で3点のビハインドを許す結果となった。 その後バイエルンは後半にさらに3点を追加し、事実上試合の決着をつけた。
戦術的勇気への後悔はない
一方的なスコアにもかかわらず、パラディーノ監督は自らの理念を放棄することは決して選択肢ではなかったと主張した。アタランタを決勝トーナメントに導いた攻撃的なマンツーマン戦術は、相手の格に関わらず維持すべきだと述べた。「この敗戦は我々にとって経験だ。再び同じ戦術で臨むだろう。あらゆる大会で勝ち進むためには、これが我々のメンタリティだからだ」と監督は説明した。
また、この結果がチームに長引く傷を残すという見解を退け、「影響？ない。我々は常に反撃してきた。土曜日のインテル戦でも、彼らの強さにもかかわらず、必ず反撃する。頭を上げていかなければならない。ルイス・ディアスやオリゼを擁する強豪と対戦した。彼らは手強く、優勝候補だ。それでも選手たちを誇りに思う」と付け加えた。
深く座ることを拒む
パラディーノ監督は、より保守的な「バスを停める」戦術で被害を最小限に抑えられた可能性について問われると、特に断固とした態度を示した。「ピッチ上の
価値観ゆえの困難は予想していた。相手の質と強さは認める。我々がここまで来られたのは、このメンタリティとDNAがあったからだ。変えるつもりはない」と述べた。 「ゾーンディフェンスを始めるつもりはない。これが私の考えだ。結果を受け入れる。勝つか、学ぶかのどちらかだ」
アタランタの次なる展開は？
この結果は確かにアタランタのチャンピオンズリーグ戦線終焉を告げるものと言えるが、来週アリアンツ・アレーナでの第2戦が残されている。チャンピオンズリーグの夢は遠のくかもしれないが、アタランタは国内リーグ戦に素早く軸足を移さねばならない。セリエA首位のインテル・ミラノとの重大な一戦を控えているのだ。コーチングスタッフは、この困難な時期を乗り切り、上位6位以内入りを目指す挑戦を継続するため、チームがこれまで示してきた粘り強さに期待を寄せている。
