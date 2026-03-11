アタランタのラファエレ・パラディーノ監督は、チャンピオンズリーグでの屈辱的な敗戦にもかかわらず、バイエルン・ミュンヘン戦での「バスを停める」戦術を拒否した姿勢を堅持している。

一方的なスコアにもかかわらず、パラディーノ監督は自らの理念を放棄することは決して選択肢ではなかったと主張した。アタランタを決勝トーナメントに導いた攻撃的なマンツーマン戦術は、相手の格に関わらず維持すべきだと述べた。「この敗戦は我々にとって経験だ。再び同じ戦術で臨むだろう。あらゆる大会で勝ち進むためには、これが我々のメンタリティだからだ」と監督は説明した。

また、この結果がチームに長引く傷を残すという見解を退け、「影響？ない。我々は常に反撃してきた。土曜日のインテル戦でも、彼らの強さにもかかわらず、必ず反撃する。頭を上げていかなければならない。ルイス・ディアスやオリゼを擁する強豪と対戦した。彼らは手強く、優勝候補だ。それでも選手たちを誇りに思う」と付け加えた。