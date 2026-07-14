アタランタのジュントーリは「パレストラ？我々は公正に対応した。全員が状況を把握していた。カルネセッキは残留する。エデルソンの件には驚いたが、契約を更新したい」と語った。

「アタランタに所属でき、とても光栄です。ペルカッシ家は私を息子のように迎えてくれました。アタランタに魅了されないわけにはいきません。このクラブは毎年、ヨーロッパや世界のサッカー界に数多くの逸材を送り出しています。このクラブの一員であることを誇りに思います。多くの理念、とりわけ『持続可能性』という理念には、強く共感しています」。





私がまず重視したのは、サッリ監督の起用を通じてクラブのアイデンティティを守ることです。アタランタは長年、目標を公言せず謙虚に努力し、成果を挙げてきました。サッリ監督は素晴らしい人物です。ラツィオでの難しい状況を経て、彼はさらに成長し、素晴らしい結果を残しています。以前よりオープンになり、時代の流れにも敏感だと感じました。 彼と働けることを誇りに思う」





エデルソンについては残留希望があり、契約更新を協議中です。





「チームは数的にも質的にも非常に強力だと確信している。状況を把握する必要はあるが、ユースにも多くの才能が育っていると確信している。我々は非常に満足しており、自信を持っている」。





クープマイナーズについては本人とクラブと話した。それ以上はない。





「ガエターノの獲得には満足している。アタランタは常に移籍市場のチャンスに注意を払うが、最優先はピッチでの仕事だ」。





アラジベゴヴィッチについては？ 様々な報道がありますが、我々はピッチ上のことだけを考えています。





「“新しいパレストラ”？右サイドにはベッラノヴァとザッパコスタがいます。4バックでもプレーできるでしょう。“新しいパレストラ”について語ることは適切ではありません。意欲的な選手たちがいます」。





「アハノールにプレミアリーグからオファー？逸材を手放すつもりはない。外部には様々な噂があるが、放出は考えていない」。





カルネセッキは残留し、彼を中心に再スタートを切る。





「パレストラの件？我々は常に状況を把握していた。関係者には誠実に対応し、彼がプレミアリーグでもイタリアを代表してくれることを嬉しく思う」。