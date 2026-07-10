エデルソンのマンチェスター・ユナイテッド移籍は交渉決裂で白紙に。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドがアタランタに戦略変更を伝えた。





アタランタはエデルソンが万全だと確信し、再合流の準備を進めている。





ロマーノ氏は「エデルソンは移籍しない」と結んだ。マッテオ・モレット氏も「このブラジル人MFはメディカルチェックに合格せず、クラブはすでにアタランタに伝えた」と補足した。







