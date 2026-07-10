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CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

アタランタに衝撃：マンチェスター・ユナイテッドへのエデルソン移籍が白紙に！ ブラジル人選手はメディカルチェックに合格できなかった

アタランタ
移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
エデルソン

取引が流れた：レッド・デビルズが計画を変更

エデルソンのマンチェスター・ユナイテッド移籍は交渉決裂で白紙に。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドがアタランタに戦略変更を伝えた。


アタランタはエデルソンが万全だと確信し、再合流の準備を進めている。


ロマーノ氏は「エデルソンは移籍しない」と結んだ。マッテオ・モレット氏も「このブラジル人MFはメディカルチェックに合格せず、クラブはすでにアタランタに伝えた」と補足した。



  • アタランタとマンチェスター・ユナイテッドによるエデルソン移籍交渉は、今夏早期に合意間近とされた。移籍金は4500万ユーロ、選手には2031年まで年500万ユーロが支払われる予定だった。 エデルソンがブラジル代表として出場したW杯（ベスト16でノルウェーに敗退）が終了次第、正式発表される予定だった。しかし、ここにきて思わぬ展開が発生した。

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