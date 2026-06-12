アタランタBCは公式声明で、7月1日からミケーレ・ブラヴァティがユース部門の技術・選手開発責任者に就任すると発表した。 7月1日付でミケーレ・スブラヴァティ氏がユース部門の技術・選手育成担当ディレクターに就任し、ユース部門ディレクターのロベルト・サマデン氏と連携して業務にあたります。





1965年生まれのスブラヴァティ氏は、ジェノアで21年間指導に携わり、うち18年間はユース部門責任者を務めた。」



