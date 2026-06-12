アタランタBCは公式声明で、7月1日からミケーレ・ブラヴァティがユース部門の技術・選手開発責任者に就任すると発表した。 7月1日付でミケーレ・スブラヴァティ氏がユース部門の技術・選手育成担当ディレクターに就任し、ユース部門ディレクターのロベルト・サマデン氏と連携して業務にあたります。
1965年生まれのスブラヴァティ氏は、ジェノアで21年間指導に携わり、うち18年間はユース部門責任者を務めた。」
アタランタBCは公式声明で、7月1日からミケーレ・ブラヴァティがユース部門の技術・選手開発責任者に就任すると発表した。 7月1日付でミケーレ・スブラヴァティ氏がユース部門の技術・選手育成担当ディレクターに就任し、ユース部門ディレクターのロベルト・サマデン氏と連携して業務にあたります。
1965年生まれのスブラヴァティ氏は、ジェノアで21年間指導に携わり、うち18年間はユース部門責任者を務めた。」
声明はこう続く。「2024年7月、ユヴェントスへ移籍し、2年間ユース・フットボール・ディレクターを務めた。
彼は多くの才能を見出し、若手選手を育成してきた実績を持つ、ユースサッカー界で高く評価される指導者だ。
ペルカッシ家、パグリウカ家、そしてクラブ一同は、ミケーレ・スブラヴァティ氏の加入を歓迎し、今後の活躍を祈念する」。