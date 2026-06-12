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Atalanta BC v FK Sarajevo - UEFA Europa League Second Qualifying Round: 1st legGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

アタランタが元ユヴェントスのスブラヴァティを獲得したと正式発表した。

アタランタ
移籍情報
セリエ A

ユース部門の技術・選手育成担当ディレクターに就任

アタランタBCは公式声明で、7月1日からミケーレ・ブラヴァティがユース部門の技術・選手開発責任者に就任すると発表した。 7月1日付でミケーレ・スブラヴァティ氏がユース部門の技術・選手育成担当ディレクターに就任し、ユース部門ディレクターのロベルト・サマデン氏と連携して業務にあたります。


1965年生まれのスブラヴァティ氏は、ジェノアで21年間指導に携わり、うち18年間はユース部門責任者を務めた。」


  • 声明はこう続く。「2024年7月、ユヴェントスへ移籍し、2年間ユース・フットボール・ディレクターを務めた


    彼は多くの才能を見出し、若手選手を育成してきた実績を持つ、ユースサッカー界で高く評価される指導者だ。


    ペルカッシ家、パグリウカ家、そしてクラブ一同は、ミケーレ・スブラヴァティ氏の加入を歓迎し、今後の活躍を祈念する」。


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