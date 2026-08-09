アタランタがマンチェスター・シティのジュマ・バに関心を示している。これを伝えたのはマッテオ・モレットだ。





アブドゥライ・ジュマ・バは2006年4月11日にフリータウンで生まれたシエラレオネ人DFで、マンチェスター・シティが保有権を持つ。シエラレオネで育成を受け、AIKフリータウンでキャリアをスタートさせた後、フリータウニアンズSLIFAへ移籍した。