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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

アタランタがマンチェスター・シティDFジュマ・バの獲得を注視している

アタランタ
移籍情報
ジュマ・バー

サッリの守備陣に新たなターゲット

アタランタがマンチェスター・シティのジュマ・バに関心を示している。これを伝えたのはマッテオ・モレットだ。


アブドゥライ・ジュマ・バは2006年4月11日にフリータウンで生まれたシエラレオネ人DFで、マンチェスター・シティが保有権を持つ。シエラレオネで育成を受け、AIKフリータウンでキャリアをスタートさせた後、フリータウニアンズSLIFAへ移籍した。

  • ヨーロッパで

    2024年にレアル・バジャドリーへのレンタル移籍で欧州へ渡ると、レアル・ソシエダ戦でラ・リーガのトップチームデビューを果たした。 2025年1月にはマンチェスター・シティが獲得し、直ちにレンスへレンタル移籍させた。その後、2025-26シーズンにはバは ニースへ、引き続きレンタルで移籍。同クラブでは無得点ながら41試合に出場した。


    国際舞台では、シエラレオネ代表として2025年3月20日、ギニアビサウに3-1で勝利した試合でデビューを飾った。A代表では通算6試合に出場している。


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