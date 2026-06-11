『イル・メッサジェロ・ヴェネート』紙によると、アタランタもアッタの獲得に動いている。





新監督マウリツィオ・サッリへの“歓迎の贈り物”として獲得を検討しており、フロントには4-3-3に合う質の高いMF2名の補強を要求している。





候補に挙がっているのが、前シーズン5ゴール4アシストを記録した23歳のアタ。サッリ監督も高く評価しているという。