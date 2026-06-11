誰もがアーサー・アッタに夢中だ。
2003年生まれのミッドフィルダーで、今夏の移籍市場で注目の的。ウディネーゼの逸材を巡る争奪戦は激化している。
ここ数日はインテルが獲得に名乗りを上げていたが、新たに別のクラブも加わった。
誰もがアーサー・アッタに夢中だ。
2003年生まれのミッドフィルダーで、今夏の移籍市場で注目の的。ウディネーゼの逸材を巡る争奪戦は激化している。
ここ数日はインテルが獲得に名乗りを上げていたが、新たに別のクラブも加わった。
『イル・メッサジェロ・ヴェネート』紙によると、アタランタもアッタの獲得に動いている。
新監督マウリツィオ・サッリへの“歓迎の贈り物”として獲得を検討しており、フロントには4-3-3に合う質の高いMF2名の補強を要求している。
候補に挙がっているのが、前シーズン5ゴール4アシストを記録した23歳のアタ。サッリ監督も高く評価しているという。
『イル・メッサジェロ・ヴェネート』紙によると、アタランタのスポーツディレクター、クリスティアーノ・ジュントーリ氏はウディネーゼに電話でアタの移籍金を問い合わせた。ウディネーゼは3000万ユーロ＋ボーナス（合計約4000万ユーロ）を最低条件としている。
アタランタは、マンチェスター・ユナイテッドへ約4500万ユーロで移籍したエデルソンの売却益で資金を確保済みだ。
ウディネーゼは移籍金を設定し、獲得に興味を示すクラブに通知した。その一角にはインテルも含まれ、同クラブは数時間前、ウディネーゼ首脳と会談。守備補強候補のウマル・ソレについて協議し、アッタの情報も収集した。
2003年生まれのアッタは、インテルが注目する数少ないMFの一人。現時点ではリバプールのカーティス・ジョーンズが最有力だが、ジョーンズはフィジカルと経験でアッタを上回る。 だがリヴァプールの移籍金3000～4000万ユーロは高く、交渉は停滞。ローマのマヌ・コネも難しいとされ、アッタ獲得が再浮上した。
この元メッツの選手は、以前からナポリの関心も集めていた。ここ数週間は特にナポリが熱心に動向を追っている。同クラブは、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長とポッツォ家の良好な関係を強みにしている。