負傷者に関する大きな困難を抱えながらも、ミランはリーグ戦で非常に高い水準の戦いを続けている。ここまで5勝3分け0敗で、首位インテルとの勝ち点差はわずか4だ。
これもすべてルベン・アモリムの仕事によるものだ。しかし、こうした結果にもかかわらず、ミランのサポーターからは依然として大きなプレッシャーを受けている。そんなポルトガル人指揮官を昨日擁護したのがレレ・アダーニだ。自身の番組Viva el Futbolで、アモリムを「最高水準の指揮官」と評し、辛抱強く見守るよう求めた。
負傷者に関する大きな困難を抱えながらも、ミランはリーグ戦で非常に高い水準の戦いを続けている。ここまで5勝3分け0敗で、首位インテルとの勝ち点差はわずか4だ。
これもすべてルベン・アモリムの仕事によるものだ。しかし、こうした結果にもかかわらず、ミランのサポーターからは依然として大きなプレッシャーを受けている。そんなポルトガル人指揮官を昨日擁護したのがレレ・アダーニだ。自身の番組Viva el Futbolで、アモリムを「最高水準の指揮官」と評し、辛抱強く見守るよう求めた。
「このチームは、まだ見極めが必要だが、過去と明確に決別するための適任の監督をようやく見つけたと思う。その過去を特徴づけていたのは、アッレグリのような、もはや時代遅れで現代にそぐわないサッカーのスタイルだ。 アモリムのサッカーに対する考え方を高く評価したことから、この点についても明確な見解が示されたように思う」
「私がこれからも見続けたいのは着実な進歩であり、それが最大の目標です。ただ、ファンには少し辛抱してほしいと思います。なぜか分かりますか？ 忍耐も信頼も時間も、ピッチ上で勝ち取らなければならないからです。
数週間前、信頼は自分で勝ち取らなければならないという話を耳にしました。一方で、対照的に、無制限に時間を与えられてきた人がいることを考えると、奇妙な話です……。いや、正確には、その人はもう7年も時間を与えられ、信頼と巨額の投資を受け続けています。おそらく、それに本当に値することは何もしていないのに」
「それとは対照的に、ミラネッロにやって来る者には何ひとつ与えられない。フォンセカにさえどれほど時間が足りなかったか。あるいは、タイトルを一つ獲得し、もう一つの決勝にも臨んだ後に解任されたコンセイソン、さらにはチャンピオンズリーグ出場権を逃したにもかかわらず、最後の最後まで続投が認められたアッレグリのことを考えると、そう思う」
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「私はこう言いたい。ここ数年、ユヴェントスが犯してきた過ちを繰り返すのは避けよう。ユヴェントスは絶えず何かを変えながらも、成果を得られなかった。ミランのファンとオーナーには、ルベン・アモリムに対して辛抱強くあってほしい。彼のサッカー理念、選手たちに伝える仕事への取り組み方、そして選手たちの思考や心、能力に入り込む力は、どれも最高レベルだからだ」
「正しいと認めるべきサッカーの考え方の中で、成長していく強さが必要だ。重要なのはシステムというより、選手の関わり方だ。例えば、2人のサイドバックを起用し、特に攻撃面での推進力を生かしてバルテサーギを起用するという選択がある。アモリムは、多額の投資が行われたチームから最大限の力を引き出そうとしている。あのセンターフォワードもその一人だ。繰り返すが、彼は非常に優れた選手であり、近いうちに再びピッチでそれを証明してくれると期待している」