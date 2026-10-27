「私がこれからも見続けたいのは着実な進歩であり、それが最大の目標です。ただ、ファンには少し辛抱してほしいと思います。なぜか分かりますか？ 忍耐も信頼も時間も、ピッチ上で勝ち取らなければならないからです。

数週間前、信頼は自分で勝ち取らなければならないという話を耳にしました。一方で、対照的に、無制限に時間を与えられてきた人がいることを考えると、奇妙な話です……。いや、正確には、その人はもう7年も時間を与えられ、信頼と巨額の投資を受け続けています。おそらく、それに本当に値することは何もしていないのに」