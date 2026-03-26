アダム・ウォートンの衝撃的な統計データを受け、デクラン・ライスが「理想的なロールモデル」に選出された。クリスタル・パレスのMFは、アーセナルとイングランド代表のライバルからインスピレーションを得ようとしている。

GOALとの独占インタビューでその理由を尋ねられた元クリスタル・パレスのストライカー、モリソンは、ワールドカップのベッティングオファーを提供するサイト「Freebets.com」を通じて次のように語った。 「彼はボールをうまく蹴れないんだ。ペナルティエリアの端にいる彼を見ると、トップコーナーに強烈なシュートを叩き込むなんて、絶対に思わないよ。だから、これは問題だ。彼は間違いなく、自分のプレーにもっとゴールを加える必要がある。

「デクラン・ライスのような選手を見れば、彼は得点力がありピッチ全体をカバーしている。もちろん彼らはタイプの異なる選手だが、アダム・ウォートンもプレーに得点力を加える必要があると思う。彼がペナルティエリアの端にいるのを見ると、決してボールをきれいに蹴り切れていないように見える。 だから、彼にはまだ成長の余地がたっぷりあるし、さらに進化できるはずだと見ている。でも、彼はまだ若いうちだから、きっとそのレベルに到達するだろう。」

アーセナルやイングランド代表のスター、ライスをロールモデルにする必要性についてさらに問われると――ウェストハム時代、デクランのプレーには当初ゴールが不足していた――モリソンはこう付け加えた。「デクランこそが適切なベンチマークだと思う。彼がイングランド代表に招集された時、彼と話すべき相手はそういう選手たちだ。

「ライスも当初はゴールが少なかった。アーセナルに移籍して初めて、デクランはプレーを全く別のレベルに引き上げたんだ。アダム・ウォートンも、パレスを離れてビッグクラブに移籍し、ゴール数を増やせば、同じようなことが起こるかもしれない。彼を前線へ押し上げるようなポジションに配置し、より多くのチャンスを作り出させるかもしれない。だから、そう、彼はデクラン・ライスのような選手を目標にできるだろう。」