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アダム・ウォートンの衝撃的な統計データを受け、デクラン・ライスが「理想的なロールモデル」に選出された。クリスタル・パレスのMFは、アーセナルとイングランド代表のライバルからインスピレーションを得ようとしている。
ウォートンが最後にゴールを決めたのはいつですか？
洗練されたプレーを見せるウォートンは、2022年8月、18歳で故郷のクラブであるブラックバーンでトップチームデビューを果たした。それから1年半足らずで、最終的に2200万ポンド（2900万ドル）に達する可能性のある移籍パッケージの一環として、セルハースト・パークへ移籍した。
クリスタル・パレスの一員として84試合に出場し、FAカップとコミュニティ・シールドを制覇したほか、ヨーロッパ・カンファレンスリーグという大陸の舞台でもプレーした。2024年にイングランド代表デビューを果たし、その夏の欧州選手権の代表メンバーにも選出され、現在までに3キャップを記録している。
着実な進歩を遂げていることは間違いないが、ウォートンが最後にゴールを記録したのは2024年1月20日、ブラックバーン所属時のチャンピオンシップ、ハダースフィールド戦だった。彼の攻守にわたり積極的にプレーするスタイルや前線へ飛び出す意欲を考えると、この2年間の得点不振は多少の驚きと言えるだろう。
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「ライスのようになれ」：ウォートンにアーセナルのスター選手を手本にするよう助言
GOALとの独占インタビューでその理由を尋ねられた元クリスタル・パレスのストライカー、モリソンは、ワールドカップのベッティングオファーを提供するサイト「Freebets.com」を通じて次のように語った。 「彼はボールをうまく蹴れないんだ。ペナルティエリアの端にいる彼を見ると、トップコーナーに強烈なシュートを叩き込むなんて、絶対に思わないよ。だから、これは問題だ。彼は間違いなく、自分のプレーにもっとゴールを加える必要がある。
「デクラン・ライスのような選手を見れば、彼は得点力がありピッチ全体をカバーしている。もちろん彼らはタイプの異なる選手だが、アダム・ウォートンもプレーに得点力を加える必要があると思う。彼がペナルティエリアの端にいるのを見ると、決してボールをきれいに蹴り切れていないように見える。 だから、彼にはまだ成長の余地がたっぷりあるし、さらに進化できるはずだと見ている。でも、彼はまだ若いうちだから、きっとそのレベルに到達するだろう。」
アーセナルやイングランド代表のスター、ライスをロールモデルにする必要性についてさらに問われると――ウェストハム時代、デクランのプレーには当初ゴールが不足していた――モリソンはこう付け加えた。「デクランこそが適切なベンチマークだと思う。彼がイングランド代表に招集された時、彼と話すべき相手はそういう選手たちだ。
「ライスも当初はゴールが少なかった。アーセナルに移籍して初めて、デクランはプレーを全く別のレベルに引き上げたんだ。アダム・ウォートンも、パレスを離れてビッグクラブに移籍し、ゴール数を増やせば、同じようなことが起こるかもしれない。彼を前線へ押し上げるようなポジションに配置し、より多くのチャンスを作り出させるかもしれない。だから、そう、彼はデクラン・ライスのような選手を目標にできるだろう。」
ウォートン対アンダーソン：どちらがより優れたNo.6か？
現時点では、ワートンはノッティンガム・フォレストのスター選手エリオット・アンダーソンと同列に扱われている。両者はイングランド代表の「6番」の座を争っているからだ。ネット上では活発な議論が巻き起こっており、ボールを巧みに操るミッドフィールダーの中で誰を最も高く評価しているか尋ねられたモリソンも、その議論に加わった。「それは難しい質問ですね。 二人ともイングランド代表に選出された時点では、ウォートンの方がアンダーソンより上だったと思う。だが今は、アンダーソンの方がウォートンより上だ。もし明日ワールドカップが始まるなら、トーマス・トゥヘル監督はデクラン・ライスと並んでアンダーソンをそのポジションで起用するだろう。
「でも個人的には、アダム・ウォートンが大好きだ。彼は素晴らしい選手だし、アンダーソンもそうだ。アンダーソンの強みは、広い範囲をカバーできることだ。彼はより速いと思う——アダム・ウォートンはピッチ上では最速ではないが——一方でウォートンは、見ていて美しいプレーをする選手だ。
「現時点では、アンダーソンの方が総合力が高いと言えるだろう。だから今のところ、アンダーソンの方が上だと考える。しかし、1、2年後には、ウォートンがエリオット・アンダーソンをはるかに凌駕するだろう。私は両選手を高く評価している。 ただ、ウォートンについてはね――まだプレーに少し足りない部分はあるけど――彼はまだ若いし、アンダーソンより年下だ。数年後には間違いなく彼を追い越すと思うよ。」
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ワールドカップへの夢と優勝への挑戦：ウォートンにとってのシーズンの大詰め
ウォートンとアンダーソンは、今夏のワールドカップに向けたイングランド代表メンバーにライスに続き選出されることを期待している。2人とも、ウルグアイおよび日本との親善試合に向けてトゥヘル監督から招集を受けたが、アンダーソンは遅れて合流が許可されたグループの一員であるため、最初の試合には出場しない見込みだ。
その結果、ウォートンは金曜日にウェンブリー・スタジアムで行われる南米勢との対戦で、その実力をアピールする機会を得ることになるかもしれない。今シーズン、彼はクリスタル・パレスでプレミアリーグの残り8試合を戦うほか、カンファレンスリーグの準々決勝進出にも貢献しており、近い将来、ぜひとも初ゴールを決めたいと切望している。