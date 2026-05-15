この試合に勝てばパレスは新タイトルと2026-27シーズンヨーロッパリーグ出場権を得る。それだけでウォートンはあと12か月残留するだろうか？

この質問をモリソンにぶつけたところ、元イーグルスのストライカーは（Freebets.com提供によるGOALの独占インタビューで）こう語った。「素晴らしい質問だ。 あと12か月は残ってほしいし、残るべきだ。だが彼はまだ22歳。成長を考えると、「イングランド代表のレギュラーになるにはチャンピオンズリーグでプレーする必要がある」と言うかもしれない。タイトルも欲しいだろう。

適切なオファーが来れば、パレスも「6000万〜7000万ポンドのオファーだ。ブラックバーンに1800万ポンド払った選手だから受けざるを得ない」と言うだろう。クラブはまた良い取引をしたことになる。

残留してほしいが、夏に移籍する可能性が高い。ただし、適切なオファーがなければ、ゲヒやエゼの例のように会長は売却しない。 会長はウォートンの希望額を把握している。適切なオファーがなければ残留するだろう。だが、夏には移籍する可能性が高い」