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アダム・ウォートンの移籍金が決定。マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールが注目する彼は今夏移籍するとの噂だ。クリスタル・パレスにとってカンファレンスリーグ制覇だけでは不十分かもしれない。
パレスは移籍金1800万ポンドのMFウォートンで大きな利益を得る見込みだ。
ワートンは2029年まで契約を結んでいるため、パレスに売却の必要はない。イングランド代表としてワールドカップを目指す彼には、高額移籍金を要求できる。
ブラックバーン育ちの彼は2024年2月、1800万ポンド（2400万ドル）で南ロンドンへ移籍して着実に成長。プレミアリーグで実績を積み、イングランド代表でも4試合に出場している。
2025年のFAカップ制覇とコミュニティ・シールドでのリヴァプール撃破でタイトルを獲得。2026年のカンファレンスリーグ決勝ではラージョ・バジェカーノと対戦し、さらにタイトルを狙う。
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トロフィーと欧州カップ戦出場権は、ワートンをパレスに残すのに十分か？
この試合に勝てばパレスは新タイトルと2026-27シーズンヨーロッパリーグ出場権を得る。それだけでウォートンはあと12か月残留するだろうか？
この質問をモリソンにぶつけたところ、元イーグルスのストライカーは（Freebets.com提供によるGOALの独占インタビューで）こう語った。「素晴らしい質問だ。 あと12か月は残ってほしいし、残るべきだ。だが彼はまだ22歳。成長を考えると、「イングランド代表のレギュラーになるにはチャンピオンズリーグでプレーする必要がある」と言うかもしれない。タイトルも欲しいだろう。
適切なオファーが来れば、パレスも「6000万〜7000万ポンドのオファーだ。ブラックバーンに1800万ポンド払った選手だから受けざるを得ない」と言うだろう。クラブはまた良い取引をしたことになる。
残留してほしいが、夏に移籍する可能性が高い。ただし、適切なオファーがなければ、ゲヒやエゼの例のように会長は売却しない。 会長はウォートンの希望額を把握している。適切なオファーがなければ残留するだろう。だが、夏には移籍する可能性が高い」
マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールにとって、ウォートンの獲得費用はいくらになるのか？
モリソンは以前、GOALに対し、クリスタル・パレスが売却に踏み切る可能性のある金額について次のように語っていた。「6000万ポンド（8100万ドル）から7000万ポンド（9500万ドル）だ。もし誰かが8000万ポンド（1億800万ドル）を払うと申し出れば、彼らは喜んで飛びつくでしょう。少なくとも6000万～7000万ポンドは必要です。
彼の若さと才能、そして獲得に興味を示すクラブの数考えれば、6000万～7000万ポンドという額も妥当だ。クラブが育てた選手としては十分な金額だ。彼はトップクラスで、イングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれれば価値はさらに上がる。
彼は必要な資質をすべて備えているので、いずれトップ4、5のチームに移籍するか、ヨーロッパでプレーする時期が来るだろう。成長し続けるには、そんなステップが必要だ。
ただ今はパレスで順調に学び続けている。次のステップへは夏に移るかもしれないし、もう1シーズン過ごしてからでも遅くない。彼はまだ若いのだ。
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ウォートンの契約：セルハースト・パークでの契約満了時期
パレスは、欧州の舞台に復帰し具体的な成果を挙げることで、ワートンに2027年夏までの移籍延期を納得してほしいと考えている。
彼の市場価値は、潜在能力がさらに引き出されるにつれて上昇し続けるだろう。別れの時が来ても、その価値はイーグルスにとって大きな強みとなる。巨額の資金を、世界最高峰の舞台へ上り詰める彼の後継者に再投資できるからだ。