Getty Images Sport
翻訳者：
アダマ・トラオレがNFLへ？ ウェストハムのスター選手に「ミニボディビルダーのようだ」と評される中、アシスタントコーチがウインガーのウェイトトレーニング禁止措置を説明
NFLのスター選手のような体格を持つプレミアリーグの選手
トラオレの身体的な変化は、欧州サッカー界でかねてより話題となっていたが、最近のウェストハムへの移籍を機に、その議論はさらに活発化している。トップクラスの選手の大半が、イングランドのトップリーグで戦うために必要なパワーを養うべく筋力トレーニングを行っている一方で、トラオレの生まれ持った筋肉の肥大は極めて顕著であるため、さらなるジムでのトレーニングはむしろ障害になると考えられている。 このため、このウインガーの敏捷性を維持し、その膨大な筋肉量が記録的な加速力や最高速度を損なわないようにするため、正式な「ウェイトトレーニング禁止」措置が取られている。
ジェメス、「ミニチュア・ボディビルダー」について
現在ウェストハムでヌノ・エスピリト・サント監督のアシスタントを務めるヘメス氏は、このスペイン人選手の異色の体格について鮮明に描写し、トップアスリートがひしめくリーグの中でもひときわ目立つと指摘した。「彼はサッカー選手としては典型的な体格ではない。むしろNFL選手のような体つきで、まるでミニチュア版のボディビルダーのようだ」と、ヘメス氏はカデナ・セルに語った。 このウインガーの圧倒的なパワーを認めつつも、ヘメスは生身の力よりも技術の重要性を強調した。「身体能力は重要だが、肝心なのはボールだ。サッカーのやり方を知っている選手をくれ。身体能力が重要になる場面でも、やはりボールを扱える技術が必要だ。選手にはサッカーをプレーすることが求められ、それ以外はすべておまけに過ぎないと思う」
ヌノによる「ジム禁止」方針の徹底
ウェストハムのヌノ・エスピリト・サント監督が定めた厳格なプロトコルは、ジェメズの技術的な見解を裏付けている。以前ウルブズでトラオレを指揮した経験を持つヌノは、この30歳の選手の遺伝的素質が、一般的なスポーツ科学の常識を覆すものであることをよく理解している。 「信じられないことだ。これは遺伝子のせいだ」とヌノは出場停止処分を認める際に説明した。「彼にはもう（ジムに）行けないと伝えた。彼自身も理解すべきだ。すでに重すぎるウェイトを挙げているということだ。彼は十分な体重を持っている。ジムでは予防的なトレーニングを行うが、重いウェイトを挙げることはないだろう」
パワーと生産性のバランスを見つける
トラオレがレギュラーとして定着するには、その類まれな身体能力をヌノ監督の戦術体系に適合させなければならない。「野獣のような」という評判があるにもかかわらず、このウインガーは主にインパクトのある交代要員として起用されており、ジャロッド・ボウエンやクリセンシオ・サマーヴィルに代わって先発メンバー入りするのは苦戦している。 トラオレは、自身の「体重管理なし」のトレーニング法が、ウェストハムの過密なスケジュールに耐えられるだけの準備を整えていることを証明しなければならない。チームは、代表戦中断期間前に、プレミアリーグでマンチェスター・シティとアストン・ヴィラとの対戦を控えている。
広告