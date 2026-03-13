アダマ・トラオレがNFLへ？　ウェストハムのスター選手に「ミニボディビルダーのようだ」と評される中、アシスタントコーチがウインガーのウェイトトレーニング禁止措置を説明

ウェストハムのヌノ・エスピリト・サント監督が定めた厳格なプロトコルは、ジェメズの技術的な見解を裏付けている。以前ウルブズでトラオレを指揮した経験を持つヌノは、この30歳の選手の遺伝的素質が、一般的なスポーツ科学の常識を覆すものであることをよく理解している。 「信じられないことだ。これは遺伝子のせいだ」とヌノは出場停止処分を認める際に説明した。「彼にはもう（ジムに）行けないと伝えた。彼自身も理解すべきだ。すでに重すぎるウェイトを挙げているということだ。彼は十分な体重を持っている。ジムでは予防的なトレーニングを行うが、重いウェイトを挙げることはないだろう」