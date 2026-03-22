アダニ氏：「ガスペリーニには敬意と説明が必要だ。ローマは事実をありのままに語る度胸を持たなければならない」

ガスペリーニとローマの間で生じうる摩擦について分析し、『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』のスタジオでレレ・アダニは次のように状況を解説した。「ローマはリーグ戦を通じてガスペリーニという人物を知ったように思える。だからこそ、摩擦や問題が生じたのだ。 しかし、ガスペリーニはよく知られた監督だ。彼は数ヶ月にわたりクラブに歩み寄ってきた。だが今、目標達成のために彼が与えたものが、受け取ったものよりも多くなってしまった段階に至っている。彼は過去10年間で最も革新的な監督の一人であり、クラブもその点を評価して彼を選んだのだ。だから私は、敬意に加えて、オーナー側からの明確な説明も彼に与えられるべきだと考える。そうでなければ、このプロジェクトは決して軌道に乗らないだろう。 彼が疲れてしまうか？それは分からない。クラブが彼にどう応えるかによって大きく左右されるだろう」



