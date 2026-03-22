ローマはレッチェに1-0で勝利し、今週ボローニャに敗れてヨーロッパリーグから敗退した直後、すぐに笑顔を取り戻した。ジャロロッシは、来季のチャンピオンズリーグ出場権を巡る3チームによる争いで、ユヴェントスと並んで5位に浮上した。3位コモは両チームから3ポイント差をつけている。 オリンピコでの決勝点は、2007年生まれのフランス人FWロビニオ・ヴァズが挙げた。彼は1月にマルセイユから3000万ユーロで加入し、マレンの控えとして起用されている（チームにはドブィクやファーガソンも在籍）。これは彼がジャロロッシで挙げた初ゴールとなった。
Getty Images
翻訳者：
アダニ氏：「ガスペリーニには敬意と説明が必要だ。ローマは事実をありのままに語る度胸を持たなければならない」
「所有者は説明責任を負うべきだ」
ガスペリーニとローマの間で生じうる摩擦について分析し、『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』のスタジオでレレ・アダニは次のように状況を解説した。「ローマはリーグ戦を通じてガスペリーニという人物を知ったように思える。だからこそ、摩擦や問題が生じたのだ。 しかし、ガスペリーニはよく知られた監督だ。彼は数ヶ月にわたりクラブに歩み寄ってきた。だが今、目標達成のために彼が与えたものが、受け取ったものよりも多くなってしまった段階に至っている。彼は過去10年間で最も革新的な監督の一人であり、クラブもその点を評価して彼を選んだのだ。だから私は、敬意に加えて、オーナー側からの明確な説明も彼に与えられるべきだと考える。そうでなければ、このプロジェクトは決して軌道に乗らないだろう。 彼が疲れてしまうか？それは分からない。クラブが彼にどう応えるかによって大きく左右されるだろう」
ガスの問題
アダニは分析を続ける。「ガスペリーニ監督は、チームで最も才能のある2人の選手、ディバラとスーレを欠いたまま4位争いを続けている。スーレは今シーズンの半分しか出場していない。 ファーガソンとドブビクは出場不能なFWだ。ベイリーは姿を消し、1月に退団した。ンディッカはアフリカネイションズカップに出場し、アンジェリーノは問題を抱えていた。ガスペリーニはウェズリーを左サイドに転向させた……。私はこう言いたい。ある時点で『我々は6位が妥当であり、若手を育てたい』と断言する度胸が必要だ。そうは言っても、ガスペリーニ監督の下で、君たちはそれで納得していたのか？」
広告