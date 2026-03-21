アダニ氏：「イタリア人は審判をからかって楽しんでいる。バルディーニは光のような存在で、デ・ゼルビ、マレスカ、シャビ、チアゴ・モッタが最も優秀だ」

『コリエーレ・フィオレンティーノ』紙の取材に対し、アダニ氏は次のように語った。





フィオレンティーナ対インテル – 「フランキでの試合に何を期待しているか？インテルが最近見せた調子の落ち込みが、集中力の極致と地位の回復へと変わることを期待している。一方、フィオレンティーナには、ミラン戦での後半のようなプレーを期待している。あの試合で、集中力、勇気、そして得点チャンスという、最高のプレーが見られたからだ。フィオレンティーナは問題を過小評価し、チームの体制さえ整えば十分だと考えていた。 ピオリ監督には敬意を抱いているが、構想を語るだけでは不十分だ。デ・ゼルビ監督？彼がフィオレンティーナを選ぶなら嬉しいが、難しいだろう。最も有能なのは彼、マレスカ、シャビ、そしてチアゴ・モッタだ。チアゴもまた、十分な時間が与えられなかった一人だが、彼は先見の明を持つ人物だ」





イタリアサッカーの現状 – 「イタリア人は審判の混乱をむしろ楽しんでいる。我々はからかいや近道が好きで、そこにはメディアの責任もある。 ピッチ上ではボールの動きは遅く、シミュレーションや時間稼ぎが横行し、自由で奔放なサッカーは行われていない。我々は偽りの物語を作り上げているが、世界は急速に進み、バイエルンの18歳、レナート・カールのような才能を輩出している。U-21代表におけるイタリアの希望の光はシルヴィオ・バルディーニだ。システムの中で自由な存在であり、時に魔法のようなプレーが生まれる」