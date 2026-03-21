ダニエレ・アダニは、フィレンツェの主要紙に対し、自身の古巣2チーム（フィオレンティーナとインテル）の対戦、欧州で苦戦しているイタリアサッカーの現状、そして終盤を迎えている今シーズンについて語った。元ディフェンダーで現在はコメンテーターを務める彼のコメントは以下の通りだ。
翻訳者：
アダニ氏：「イタリア人は審判をからかって楽しんでいる。バルディーニは光のような存在で、デ・ゼルビ、マレスカ、シャビ、チアゴ・モッタが最も優秀だ」
『コリエーレ・フィオレンティーノ』紙の取材に対し、アダニ氏は次のように語った。
フィオレンティーナ対インテル – 「フランキでの試合に何を期待しているか？インテルが最近見せた調子の落ち込みが、集中力の極致と地位の回復へと変わることを期待している。一方、フィオレンティーナには、ミラン戦での後半のようなプレーを期待している。あの試合で、集中力、勇気、そして得点チャンスという、最高のプレーが見られたからだ。フィオレンティーナは問題を過小評価し、チームの体制さえ整えば十分だと考えていた。 ピオリ監督には敬意を抱いているが、構想を語るだけでは不十分だ。デ・ゼルビ監督？彼がフィオレンティーナを選ぶなら嬉しいが、難しいだろう。最も有能なのは彼、マレスカ、シャビ、そしてチアゴ・モッタだ。チアゴもまた、十分な時間が与えられなかった一人だが、彼は先見の明を持つ人物だ」
イタリアサッカーの現状 – 「イタリア人は審判の混乱をむしろ楽しんでいる。我々はからかいや近道が好きで、そこにはメディアの責任もある。 ピッチ上ではボールの動きは遅く、シミュレーションや時間稼ぎが横行し、自由で奔放なサッカーは行われていない。我々は偽りの物語を作り上げているが、世界は急速に進み、バイエルンの18歳、レナート・カールのような才能を輩出している。U-21代表におけるイタリアの希望の光はシルヴィオ・バルディーニだ。システムの中で自由な存在であり、時に魔法のようなプレーが生まれる」
一方、『レプッブリカ』紙の取材に対しては、次のように付け加えた。
フィオレンティーナ対インテル – 「直近の結果に奮い立たされ、相手への敬意を持ちつつも誇りと勇気を発揮する、万全のフィオレンティーナが見たい。このチームはシーズンを一度もスタートできていない。数ヶ月間、出遅れを引きずってきたため、予期せぬ状況に置かれると、結束を取り戻すのが難しくなる。ヴァノーリは目標に見合った仕事をした。 特に評価したのは、メンタル面とフィジカル面だ。残留争いをするには、脚力、決意、そして闘志が必要だ。フィオレンティーナにとっての第一の目標は、セリエA残留でなければならない。それから、パレスとのカップ戦準々決勝では、数週間で高揚から落ち込みへと一転する可能性がある。私はカップ戦を、乗り越えるべき小さなステップとして捉えている。しかし今は、すべてを残留に向けて注力しなければならない。今日のフィオレンティーナにとって、これは生死をかけた戦いだ」。
これからのフィオレンティーナ – 「パラティチ監督には、各ポジションで4、5人のレギュラー選手を起用してほしい。現代のフィオレンティーナには、勇気とリズム、そして謙虚さを兼ね備えた選手が必要だ。私にとってフィレンツェは、今も昔も唯一無二で、他に類を見ない場所だ。ここに住んだことのある者なら、誰しもが他では味わえない特別な鼓動を感じられる場所だ。フィレンツェは、人間が人生と向き合うための場なのだ」。